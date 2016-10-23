به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی، موزه مردم شناسی تفرش عصر روز یکشنبه با حضور مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افتتاح شد.

پس از مرمت منزل تاریخی میرشکرایی در تفرش، این مکان به موزه مردم شناسی تفرش تبدیل شده است.

این مکان تاریخی مربوط به دوره قاجار است و در سال ۸۹ به شماره ۲۹۷۱۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

این بنای تاریخی که هم اکنون تبدیل به موزه شده، یکی از زیباترین بناهای شهرستان تفرش است و دارای مساحت ۷۷۵ مترمربع مساحت می باشد.

برای این پروژه اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال تخصیص یافته است.

همچنین گنبد امامزاده محمد(ع) فم تفرش نیز امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور رونمایی شد.

امامزاده محمد(ع) فم از نوادگان امام سجاد(ع) می باشد و بنای این امامزاده در سال ۴۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بنای مذکور از نظر تزئینات جزو شاهکارهای منحصر به فرد دوره صفوی است و گنبد کاشی معرق، نقاشی های بی مانند و مقرنس های گچی نشانه درخشانی از تزئینات تاریخی معماری ایران به حساب می آید.

برای مرمت این گنبد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است.