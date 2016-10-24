اسماعیل خجیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقات تعمیم و توسعه ورزشهای آبی در سطح سازمان بنادر و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و ادارات کل است.

وی افزود: این دوره از مسابقات در ۲ رشته شنا و قایقرانی با حضور ۱۱ تیم از بنادر کشور در رده های سنی زیر ۳۵تا ۴۰، ۴۰ تا ۴۵، ۴۵ تا ۵۰ و ۵۰ به بالا و همچنین شنا در رشته های ماده ۵۰ متر کرال سینه، قورباغه و کرال پشت و قایقرانی در ۲۰۰ متر سرعت کایاک یکنفره و ۵۰۰ متر و نیمه استقامت تورینگ یکنفره برگزار شد.

وی گفت: چابهار ظرفیت بسیار خوبی در زمینه برگزاری ورزشهای آبی در کشور دارد و با برگزاری این مسابقات اذهان برنامه ریزان کشور به سوی دریا و شناسایی سایر ورزشهای آبی جلب می شود.

معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه این دوره از مسابقات در سطح بالایی و به بهترین نحو برگزار شد و یکی از نکات برجسته این دوره از مسابقات حضور ورزشکاران عضو تیم ملی در این دوره بود.

وی افزود: در این دوره از مسابقات در مجموعه تیمی شنا و قایقرانی، تیم بنادر و دریانوردی استان گیلان مقام اول، تیم بنادر و دریانوردی استان بوشهر مقام دوم و تیم بنادر و دریانوردی استان خوزستان مقام سوم را به خود اختصاص دادند.