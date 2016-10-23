به گزارش خبرنگار مهر، محمود خرمزی عصر یکشنبه در پایان مسابقه تیم‌های فوتبال ایرانجوان بوشهر و پارس جنوبی جم در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور اظهار داشت: شرایط سختی در تیم ایرانجوان بوشهر داریم و با این شرایط نمی‌توانم به فعالیت خود ادامه دهم.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون ۱۱ هفته از آغاز لیگ می‌گذرد ولی هنوز شرایط ما بهبود نیافته است و استعفای خودم را از سرمربی‌گری اعلام می‌کنم و امیدوارم ایرانجوان بوشهر در ادامه مسابقات موفق باشد.

سرمربی تیم ایرانجوان بوشهر با بیان اینکه ادامه کار با این تیم برایم امکانپذیر نیست، ادامه داد: تیم ما وضعیت مالی بسیار نامطلوبی دارد.

وی افزود: تمرینات ما در شرایط بسیار سختی برگزار می‌شود و روزهای گذشته روی آسفالت تمرین کردیم.

خرمزی با اشاره به اینکه استحقاق تیم ایرانجوان بوشهر بیش از اینها است، تصریح کرد: زمین شماره یک ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر سه هفته‌ای است که در اختیار ما قرار نمی‌گیرد و شاید مشکل از من باشد.

وی با اشاره به اینکه فریادرسی برای اشک‌های هواداران تیم ایرانجوان بوشهر نیست، افزود: برای گرفتن کمک‌های مالی به مسئولان استان و شهر بوشهر مراجعه کردیم ولی نتیجه‌ای نداشته است.

سرمربی تیم ایرانجوان بوشهر با اشاره به اینکه برخی افراد از مجموعه این باشگاه آنالیز تیم ایرانجوان را در اختیار حریف قرار می‌دهند، اضافه کرد: وضعیت به گونه‌ای سخت است که بازیکنان ما نمی‌توانند پنالتی را تبدیل به گل کنند.

تیم فوتبال پارس جنوبی جم موفق شد با نتیجه دو بر یک مقابل ایرانجوان بوشهر به پیروزی برسد.