۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۱۷

اولین پروانه استاندارد حلال در خراسان جنوبی صادر شد

بیرجند- اولین پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال استان خراسان جنوبی در راستای ارتقاء اطمینان از مواد غذایی حلال برای یک واحد تولید در قاین صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی محمد رضا مروی مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی ضمن اعلام این خبر افزود : در راستای تلاش برای ارتقاء سطح اطمینان در تأمین مواد غذایی حلال در جامعه اسلامی و در چارچوب دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال کاربرد نشان حلال به شماره مدرک ۲۳۹/۱۳۴/د، نخستین پروانه کاربرد نشان حلال به واحد کشتارگاه قاین طیور تعلق گرفت.

وی اظهار داشت: آنچه مورداستفاده قرار می‌گیرد و تولید می‌شود بایست منشأ حلال داشته باشد و شبهاتی که در این زمینه وجود دارد از بین برود.

وی ادامه داد: جایگاه استاندارد حلال بدلیل باورها و اعتقادات مردم فهیم خراسان جنوبی بسیار مهم و ضروری است.

کد مطلب 3804035

