  1. استانها
  2. بوشهر
۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۳۶

سرمربی تیم پارس جنوبی جم:

دنبال ایجاد شگفتی در جام حذفی هستیم/ استمرار موفقیت پارس جنوبی جم

دنبال ایجاد شگفتی در جام حذفی هستیم/ استمرار موفقیت پارس جنوبی جم

بوشهر - سرمربی تیم پارس جنوبی جم با بیان اینکه دنبال ایجاد شگفتی در مسابقه مقابل سپاهان اصفهان هستیم، گفت: تلاش می‌کنیم شاهد استمرار موفقیت‌ها در بازی‌های آینده باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر یکشنبه در پایان مسابقه دو تیم ایرانجوان بوشهر و پارس جنوبی جم اظهار داشت: بازی خوبی را امروز ارائه کردیم و استحقاق پیروزی در این مسابقه را داشتیم.

وی اضافه کرد: پس از سه شکست پیاپی در لیگ دسته اول فوتبال، به پیروزی در این مسابقه نیاز مبرم داشتیم و با تلاش بازیکنان خود به این موفقیت دست یافتیم.

سرمربی تیم پارس جنوبی جم با اشاره به اینکه تیمش شرایط سختی را برای تمرین پیش از مسابقه داشته است، بیان کرد: نقاط ضعف و قوت تیم ایرانجوان بوشهر را آنالیز کرده بودیم.

وی از تلاش برای استمرار موفقیت‌های تیم پارس جنوبی جم در ادامه مسابقات خبر داد و گفت: هفته آینده میزبان فجر سپاسی شیراز هستیم و همه تلاش خود را برای کسب سه امتیاز این مسابقه می‌کنیم.

تارتار به اشاره به رویارویی پارس جنوبی جم با سپاهان اصفهان در مسابقات جام حذفی کشور، اظهار داشت: به دنبال پیروزی در این مسابقه و خلق شگفتی هستیم.

کد مطلب 3804045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها