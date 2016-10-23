دنبال ایجاد شگفتی در جام حذفی هستیم/ استمرار موفقیت پارس جنوبی جم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر یکشنبه در پایان مسابقه دو تیم ایرانجوان بوشهر و پارس جنوبی جم اظهار داشت: بازی خوبی را امروز ارائه کردیم و استحقاق پیروزی در این مسابقه را داشتیم.

وی اضافه کرد: پس از سه شکست پیاپی در لیگ دسته اول فوتبال، به پیروزی در این مسابقه نیاز مبرم داشتیم و با تلاش بازیکنان خود به این موفقیت دست یافتیم.

سرمربی تیم پارس جنوبی جم با اشاره به اینکه تیمش شرایط سختی را برای تمرین پیش از مسابقه داشته است، بیان کرد: نقاط ضعف و قوت تیم ایرانجوان بوشهر را آنالیز کرده بودیم.

وی از تلاش برای استمرار موفقیت‌های تیم پارس جنوبی جم در ادامه مسابقات خبر داد و گفت: هفته آینده میزبان فجر سپاسی شیراز هستیم و همه تلاش خود را برای کسب سه امتیاز این مسابقه می‌کنیم.

تارتار به اشاره به رویارویی پارس جنوبی جم با سپاهان اصفهان در مسابقات جام حذفی کشور، اظهار داشت: به دنبال پیروزی در این مسابقه و خلق شگفتی هستیم.