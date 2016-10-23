به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد استان در راستای رسیدن به اهداف اساسنامه امداد و توجه به نیازهای مددجویان مورد حمایت بهویژه نوجوانان و جوانان اقدام به ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی برای پرکردن اوقات فراغت نیازمندان تحت پوشش کرده است.
وی افزود: با توجه به پرمخاطب بودن فعالیتهای اوقات فراغت کمیته امداد، این نهاد در سال جاری نسبت به ایجاد محتوای مناسب با نیاز مخاطبین در ابعاد اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین آموزش های مهارت های زندگی اقدام کرده است.
مدیرکل کمیته امداد بوشهر اضافه کرد: این نهاد در بررسیهای انجام گرفته از سوی دبیرخانه ستاد ساماندهی اوقات فراغت بهعنوان دستگاه برتر استانی در زمینه فعالیت اوقات فراغت انتخاب و حائز دریافت لوح تقدیر شد.
لطفی خاطرنشان کرد: در تابستان سال جاری ۲۱ هزار ۴۷۷ نفر در فعالیتهای اوقات فراغت کمیته امداد شرکت فعال داشتهاند که از این تعداد پنج هزار ۴۶۴ نفر از دانش آموزان، دانشجویان، دختران غیر محصل در اردو های تابستانه، ۳ هزار ۴۱۶ نفر در فعالیت های اوقات فراغت در قالب برنامه کانون های فرهنگی، تربیتی و فعالیتهای قرآنی، ۳۵۴ نفر در دوره های حرفه آموزی، ۷۳۷ نفر درکارگاه های آموزشی آشنایی با فضای مجازی و ۱۱ هزار ۵۰۶ نفر در کارگاههای آموزش خانواده و مشاوره شرکت فعال داشته اند.
مدیرکل کمیته امداد بوشهر گفت: در اجرای برنامههای اوقات فراغت از ظرفیت همه مراکز فرهنگی در سطح استان استفاده شد.
وی، سرفصلهای آموزشی اجرا شده در کانونهای تابستانه را آموزشهای اعتقادی، آموزش قرآن، مهارت آموزی در ابعاد فنی حرفهای و هنری، آموزش مهارت زندگی اخلاقی اسلامی، برنامههای ورزشی، آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی، اوقات فراغت در محیط مجازی، برنامههای کتاب خوانی و برگزاری مناسبتها و همایشها عنوان کرد.
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