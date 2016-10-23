باند قاچاق بین المللی پرندگان در مشهد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعداد شش نفر از قاچاقچیان بین المللی پرندگان شکاری دستگیر شدند، اظهار کرد: این باند در حین پایش زیستگاه‌های پرندگان شکاری در مشهد شناسایی شد.

وی افزود: در این ارتباط سه عضو باند بین‌المللی قاچاق پرندگان شکاری دستگیر و یک دلیجه، یک قطعه بلدرچین و نیز تعداد ۱۰ رشته دام، تور زنده‌گیری و دیگر ادوات صید پرندگان کشف و توقیف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت در حین گشت زنی موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو سواری و سرنشینان آن در حال صید پرندگان شکاری شده و آنها را دستگیر کردند، عنوان کرد: در هماهنگی با مراجع قضایی منازل استیجاری این افراد نیز بازرسی و تعداد زیادی ادوات صید و نیز تعدادی پرنده طعمه کشف شد.

وی اضافه کرد: در بررسی‌های بعدی نیز، سه نفر دیگر از فعالان این باند قاچاق پرندگان نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

صالحی با اشاره به اینکه با اعتراف متخلفان مشخص شد این قاچاقچیان بین المللی که تبعه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هستند، پرندگان با ارزش صید شده را به حاشیه خلیج فارس منتقل و به قیمت گزاف می‌فروشند، تصریح کرد: تحقیقات در این زمینه برای شناسایی دیگر همدستان احتمالی اعضای باند ادامه دارد.