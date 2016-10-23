ضرورت مساعدت دولت به منظور رونق مجدد صنایع استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، شامگاه یکشنبه در جلسه دیدار رئیس جمهور با علما، ایثارگران و برگزیدگان استان مرکزی در اراک در جریان سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، اظهار داشت: استان مرکزی کانون نور و عظمت است و باید به زیر ساخت های این منطقه زرخیز توجه ویژه شود.

وی افزود: رئیس جمهور و دولت بایستی نگاه ویژه به فلات مرکزی که استان مرکزی جزئی از آن است داشته باشند و فراهم کردن امکانات زیرساختی و توسعه ای لازم برای آن را مدنظر قرار دهند.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: استان مرکزی حدود ۳۰هزار کیلومترمربع از منطقه فلات مرکزی را به خود اختصاص داده که از این منطقه دلاوران بسیار برخواسته اند.

وی بیان داشت: مفاخر بزرگی از این استان برخواسته اند که از بنیان گذار انقلاب گرفته تا امیرکبیر، هر کدام در کشورمان و در کشورهای دیگر در حوزه های مختلف نقش موثر داشته اند.

دری نجف آبادی گفت: برخی از این مفاخر خدمات بزرگی به کشور و مردم داشته اند و برکاتی ایجاد کرده اند که نتایج آن سال ها ماندگار است.

وی گفت: امروز بیش از ۸۰ واحد دانشگاهی در استان مرکزی فعال هستند و آمار بالای دانشجویان این استان، نشان دهنده فعالیت این استان در حوزه علم و دانش کشور است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در مراسم استقبال از رئیس جمهور نشان دهنده علاقه مردم این منطقه به نظام، روحانیت، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است و این مردم با این حرکت، وفاداری خودشان رابه اثبات رساندند.

وی بیان داشت: رییس جمهور وهیات دولت باید توجه ویژه به استان مرکزی داشته باشد چرا که این منطقه در همه حوزه ها منابع و ظرفیت های بسیار دارد.

دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و روند خصوصی سازی در برخی واحدهای صنعتی در اراک غلط بوده و دولت باید خود بر این مسائل نظارت داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: صنایعی که امروز بعد از سال ها فعالیت در استان مرکزی تعطیل و نیمه تعطیل هستند اگر بخواهیم از نو این صنایع را بنا کنیم صدها میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، بنابراین دولت باید تلاش کند تا مشکلات این واحدهای صنعتی حل شود و مجددا فعال شوند.