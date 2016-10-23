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۲ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۳۶

مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر خبر داد:

راه‌اندازی ویژه برنامه سبک زندگی در صداوسیمای مرکز بوشهر

راه‌اندازی ویژه برنامه سبک زندگی در صداوسیمای مرکز بوشهر

بوشهر - مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر از راه‌اندازی ویژه برنامه سبک زندگی در صداوسیمای مرکز بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، سید حسین ناظر مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر اظهار داشت: خانواده مهمترین رکن اجتماع است که باید با برنامه های محور خانواده در صداوسیما تقویت شود.

وی افزود: مرکز صداوسیمای بوشهر بر همین اساس با همکاری حوزه علمیه خوهران بویژه برنامه ای را به صورت هفتگی با محوریت سبک زندگی و مشاوره را در طی یک ماه آینده به روی آنتن می برد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر ادامه داد: این برنامه در چند بخش مشاوره، پاسخ به سولات، مهارت آموزی که در آینده اطلاع رسانی های درخصوص این ویژه برنامه اعلام می شود.

کد مطلب 3804064

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