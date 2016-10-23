به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، سید حسین ناظر مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر اظهار داشت: خانواده مهمترین رکن اجتماع است که باید با برنامه های محور خانواده در صداوسیما تقویت شود.

وی افزود: مرکز صداوسیمای بوشهر بر همین اساس با همکاری حوزه علمیه خوهران بویژه برنامه ای را به صورت هفتگی با محوریت سبک زندگی و مشاوره را در طی یک ماه آینده به روی آنتن می برد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر ادامه داد: این برنامه در چند بخش مشاوره، پاسخ به سولات، مهارت آموزی که در آینده اطلاع رسانی های درخصوص این ویژه برنامه اعلام می شود.