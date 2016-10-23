آغاز تدوین سند توسعه روستاهای بخش مرکزی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بخشداری مرکزی تبریز، رحیم قاسم زاده در نخستین نشست کارشناسی کارگروه توسعه روستایی بخش مرکزی تبریز که با حضور روسای ادارات و سازمانهای مربوطه در محل بخشداری برگزار شد، ضمن اعلام خبر فوق اظهار کرد: به عنوان بخشی از بدنه اجرایی دولت توجه به توسعه روستایی در جهت افزایش رفاه روستانشینان و کاهش میزان مهاجرت در روستاها را جزو وظایف اصلی خود دانسته و و در این راستا تدوین سند توسعه روستاهای بخش مرکزی تبریز را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می دانیم.

وی همچنین به لزوم آموزش و توانمندسازی جوانان روستایی اشاره کرد و افزود: ارگان های فعال در زمینه آموزش های عمومی باید نسبت به مطالعه، تهیه و تدوین طرح های آموزشی مناسب با بافت و اشتغال روستایی حساس باشند و اقدامات لازم در این زمینه را به نحو احسن انجام دهند.

در ادامه این نشست روسا و نمایندگان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، اداره ورزش و جوانان، شرکت توزیع برق، شرکت مخابرات، سازمان امور عشایر، سازمان فنی و حرفه ای، نمایندگان دهیاری های بخش مرکزی تبریز نظرات و پیشنهادهای خود را در جهت حرکت به سمت توسعه روستایی و رفع موانع بیان کردند.

گفتنی است برگزاری دوره های کارآفرینی، غنی سازی اوغات فراغت جوانان روستایی، اصلاح، بهبود و توسعه زیرساخت ها، بهبود وضعیت مدارس، حمایت از واحدهای تولیدی روستایی و تلاش در جهت اصلاح قوانین و موانع توسعه از دیگر مصوبات این جلسه بود.