ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ٣٦ میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری های شهرستان ساوجبلاغ واریز شده است.

به گفته پالیزگیر مبلغ ٢٥٢ میلیارد ریال به حساب شهرداری های شهر هشتگرد، کوهسار، شهرجدید هشتگرد، گلسار و چهارباغ در قالب ارزش افزوده واریز شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: بیش از ١٠٨ میلیارد ریال به حساب ٧١ دهیاری شهرستان ساوجبلاغ واریز شده که در حوزه عمرانی و آبادانی روستاها هزینه شده است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به توسعه روستاها و شهرهای کوچک اهتمام ویژه ای دارد، گفت: دولت تلاش می کند زیرساخت های لازم برای ماندگاری روستائیان در روستاها را فراهم کند چرا که معتقد است روستاها می توانند مانند شهرها در توسعه ملی نقش آفرین باشند.