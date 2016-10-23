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۲ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۲۷

طی نیمه نخست سال جاری انجام شد:

واریز ۳۶ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های ساوجبلاغ

واریز ۳۶ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از واریز ۳۶ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های این شهرستان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ٣٦ میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری های شهرستان ساوجبلاغ واریز شده است.

به گفته پالیزگیر مبلغ ٢٥٢ میلیارد ریال به حساب شهرداری های شهر هشتگرد، کوهسار، شهرجدید هشتگرد، گلسار و چهارباغ در قالب ارزش افزوده واریز شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: بیش از ١٠٨ میلیارد ریال به حساب ٧١ دهیاری شهرستان ساوجبلاغ واریز شده که در حوزه عمرانی و آبادانی روستاها هزینه شده است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به توسعه روستاها و شهرهای کوچک اهتمام ویژه ای دارد، گفت: دولت تلاش می کند زیرساخت های لازم برای ماندگاری روستائیان در روستاها را فراهم کند چرا که معتقد است روستاها می توانند مانند شهرها در توسعه ملی نقش آفرین باشند.

کد مطلب 3804068

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