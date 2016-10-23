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۲ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۲۴

رئیس دادگستری گمیشان:

۲۰ هکتار از مراتع گمیشان رفع تصرف شد

۲۰ هکتار از مراتع گمیشان رفع تصرف شد

گمیشان- رئیس دادگستری گمیشان گفت: ۲۰ هکتار از اراضی گمیشان رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گمیشان، محمد تازیکی اظهار کرد: این ۲۰ هکتار  پس از ۴۰ سال با حکم شعبه ی اول دادگستری گمیشان به منابع طبیعی بازگشت.

وی افزود: رسیدگی به پرونده ی این زمین پس از شکایت اداره منابع طبیعی گمیشان مبنی بر تصرف عدوانی در دستور کار دادگستری قرار گرفت و پس از برسی اسناد مالکیت و نظر کارشناسان، حکم قضایی رفع تصرف این زمین ها صادر شد.

رئیس دادگستری گمیشان تصریح کرد: پیشتر نیز با رای شعبه اول دادگستری گمیشان، ۴۶ هکتار از اراضی ساحلی این شهرستان پس از ۳۵ سال به بیت المال بازگشت.

تازیکی افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر ملی بودن این زمین ها و با شکایت منابع طبیعی از این فرد، پرونده در دادگستری گمیشان تشکیل شد و در کوتاه ترین زمان ممکن پس از بررسی شواهد و مدارک، دادگاه رای به خلع ید این زمین ها داد.

کد مطلب 3804070

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