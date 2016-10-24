«کیمیای پارس» در فرانکفورت/ ادبیات کودک در روز پایانی رکورد زد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، شصت و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت روز یکشنبه دوم آبان به کار خود پایان داد. این نمایشگاه در حالی روز پایانی خود را پشت سر گذاشت که با وجود تعطیلی روز یکشنبه در آلمان و خلوتی بسیاری از خیابان‌ها و معابر، جمعیت قابل توجهی برای بازدید از این نمایشگاه به آن آمده و جالب اینکه عمده آنها بدون استفاده از خودرو و با وسایل حمل و نقل عمومی به این نمایشگاه سر زدند.

شلوغ‌ترین و شاید مهمترین غرفه دو روز پایانی نمایشگاه سالن سه و بخش ویژه کودک و نوجوان بود که از شدت جمعیت به سختی می‌شد در آن تردد کرد.

مهمترین اتفاقاتی که در این غرفه رخ داد را می‌توان ایجاد صف‌های طولانی برای خرید کتاب دانست. صف‌هایی که در میان آنها نوجوانان و جوانان برای دیدار و حتی دریافت یک امضا روی تکه‌ای کاغذ ساعت‌ها در آن ایستاده تا بتوانند به دیدار نویسنده محبوب خود بپردازند.

از سوی دیگر برپایی کارناوال سالانه جوانان فرانکفورت که طی آن جوانان با لباس‌های مبدل در محل نمایشگاه حاضر بودند نیز به شور و شوق آنها در استقبال از این نمایشگاه افزوده بود.

در سالن بخش کودک همچنین اشتیاق زایدالوصفی برای خرید نسخه تازه کتاب «هری‌پاتر» وجود داشت و غرفه اختصاص یافته برای آن بسیار شلوغ و توام با طراحی قابل توجهی بود.

از دیگر ویژگی‌های این سالن برپایی نشست‌های متعدد داستان‌خوانی در غرفه ناشران با حضور نویسندگان بود. در جای جای این سالن می‌شد به دسته‌های بیست تا پنجاه نفری کودکان برخورد که با نشستن بر محل اختصاص بافته برای این منظور در غرفه یک ناشر، به داستان‌خوانی نویسنده محبوب خود گوش سپرده بودند.

بازار کتاب‌های تعاملی و «کتاب‌بازی» که مجموعه‌ای از محتوای مکتوب و تکنولوژی دیجیتالی برای برقراری ارتباط ب محتوی بود نیز در این سالن بسیار داغ بود.

از کشور ایران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نشر شباویز دارای غرفه‌های شلوغ و پراستقبالی بودند.

مدیر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بیشتر کتاب‌های کانون که به زبان انگلیسی ترجمه شده و در نمایشگاه ارائه شده است مورد استقبال قرار گرفت و تقریبا تمامی آنها از غرفه بیرون رفته است اما در زمینه نوجوانان به دلیل تفاوت‌های فرهنگی ما به طور معمول کتاب‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مخاطبان نمایشگاه ترجیح می‌دهند آثاری که با ساختار فکری و تربیتی خودشان نزدیک‌تر است مورد مطالعه قرار دهند.

بازار داغ آثار هنری

از دیگر سالن‌های شلوغ نمایشگاه در روز پایانی نمایشگاه فرانکفورت باید به سالن چهار و بخش ویژه و تازه تاسیس « +art» اشاره کرد.

در این بخش که بیشتر تولیدات مرتبط با امور هنری به نمایش گذاشته شده بود، بخش‌هایی از معرفی دوربین عکاسی تا نرم‌افزارها و دستاوردهای استفاده از ابزارهای دیجیتال برای رویارویی با دنیای تصاویر و نیز آثار مرتبط با هنرهای تجسمی، پرینترهای سه بعدی، کتاب‌ها و مجلات هنری و موضوعاتی از این دست به نمایش گذاشته شده بود که از استقبال قابل توجهی نیز برخوردار بود.

دلخوشی ناشران آسیایی و آفریقایی

سالن‌های مرتبط با ناشران آسیایی و آفریقایی در دو روز پایان نمایشگاه از کم رنگی قابل توجهی برخوردار بودند. بسیاری از غرفه‌ها پس از دیدارهای تجاری ناشران در سه روز نخست خالی شده و یا تقریبا خالی و بدون متصدی بود و جالب تر اینکه برخی غرفه‌ها با نصب تابلوهایی اعلام کرده بودند که قصد فروش محصولات خود را ندارند.

غرفه ایران و شلوغی دو روز پایانی

غرفه جمهوری اسلامی ایران در روز پایانی نمایشگاه نیز یکی از غرفه‌های شولغ و محلی برای دیدارها و بازدیدهای اهالی نشر با میهمانان خود بود. با این همه تازه‌ترین کتاب منتشر شده از سوی نشر تکا با عنوان «کیمیای پارس» در محل غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت رونمایی شد.

این کتاب که شامل معرفی کتاب‌های برگزیده جایزه کتاب سال در تمامی ادوار و جایزه ادبی جلال آل‌احمد در تمامی دوره‌های برگزاری به دو زبان است، به معرفی مختصری از نویسنده کتاب به همراه یک مرور ژورنالیستی از کتاب و سبک نگارشی آن است.