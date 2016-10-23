رفع موانع بانکی پیش نیاز توسعه روابط اقتصادی ایران و مالزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (یکشنبه) در دیدار «مصطفی محمد» وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی با بیان اینکه همکاری های بانکی مهم ترین موضوع در روابط تجاری میان ایران و مالزی است، گفت: با وجود موانع پیش روی روابط بانکی، تقریباً فعالیت اقتصادی معنایی ندارد و باید به سرعت همکاری های بانکی و امکان انتقال پول میان دو کشور برقرار شود.

وی افزود: مالزی از اهمیت فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و همواره روابط خوبی میان دو کشور برقرار بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سفر اخیر روحانی به کوالالامپور، اظهار امیدواری کرد: توافقات صورت گرفته میان روسای جمهور دو کشور بتواند به ارتقاء سطح مناسبات اقتصادی میان دو کشور منجر شود.

جهانگیری با اشاره به همکاری های سیاسی خوب میان تهران و کوالالامپور خاطرنشان کرد: ایران و مالزی دو کشور مهم و تاثیر گذار در جهان اسلام هستند و همکاری های سازنده ای در مجامع بین المللی داشته اند و مالزی همواره مروج اسلام اعتدالی بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با یادآوری زمینه های فراوان برای توسعه همکاری های دو کشور، بر لزوم سرعت بخشیدن به روند توسعه همکاری های تهران ـ کوالالامپور تاکید کرد و افزود: مالزی در شرق آسیا و عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) است و ایران نیز در غرب آسیا و آسیای میانه واقع شده و می تواند فرصت های فراوانی را در اختیار شرکت های مالزی قرار دهد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر بازار ۸۰ میلیون نفری از بازار بزرگی در کشورهای همسایه برخوردار است که شرکت های مالزیایی می توانند از این فرصت بهره برداری کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: پس از لغو تحریم ها و اجرای برجام، به دلیل ظرفیت های فراوان که در ایران وجود دارد، کشورهای مختلف و هیات های اقتصادی فراوانی به ایران سفر کردند و شرایط خوبی برای توسعه همکاری ها بوجود آمده است که در این میان کشورهای آسیایی و بخصوص کشورهای مسلمان از اولویت بیشتری برای ایران برخوردار هستند.

جهانگیری با اشاره به زمینه های همکاری که از گذشته میان دو کشور وجود داشته است، گفت: ایران و مالزی در زمینه های مختلف از جمله نفت، گاز، انرژی، پتروشیمی، صنعت، فناوری اطلاعات و علمی و دانشگاهی همکاری های خوبی داشته اند و می توانند زمینه های جدیدی نیز برای توسعه این همکاری ها تعریف کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور از فعال شدن بخش خصوصی دو کشور بعنوان پیش نیاز دیگر برای توسعه همکاری های میان دو کشور یاد کرد و گفت: بخش خصوصی در ایران در زمینه تجارت و صنعت فعالیت خوبی دارد و علاقمند است با شرکت های مالزیایی همکاری داشه باشد.

جهانگیری همچنین نقش کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی را نقشی پراهمیت در توسعه مناسبات تجاری ارزیابی کرد و گفت: انتظار داریم این کمیسیون علاوه بر حل موانع احتمالی، نسبت به شناسایی زمینه های جدید همکاری و پیگیری توافقات گذشته فعال تر عمل کند.

وی ضمن قدردانی از حمایت های کشور مالزی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری آسه آن گفت: ایران و مالزی می توانند علاوه بر همکاری های دو جانبه، مناسبات خود را از طریق همکاری مشترک با کشورهای ثالث در آسیای میانه و منطقه خلیج فارس افزایش دهند.

وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی نیز در این دیدار با اشاره به برنامه کاری سفر خود به تهران، به بازدید از کارخانه تجهیزات پزشکی، انجمن تولیدکنندگان غذا و شرکت فنآوری اطلاعات در ایران اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف این سفر پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در سفر روحانی به مالزی است.

مصطفی محمد بر لزوم افزایش میزان حجم مبادلات تجاری میان دو کشور تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم با حل و فصل موانع بانکی حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه همکاری در بخش نفت، گاز و زیرساخت از اولویت های دولت مالزی برای توسعه همکاری ها با ایران است، خاطرنشان کرد: دولت مالزی اشتیاق فراوانی دارد که بتواند مناسباتی که پیش از این میان دو کشور برقرار بوده است را احیا کند.

وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی همچنین با اشاره به دیدار خود با وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: در این دیدارها مذاکرات خوبی با وزرای ایرانی انجام شد و زمینه های همکاری میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی محمد افزود: ایران از ظرفیت و فرصت های فراوانی از جمله منابع طبیعی و جایگاه منحصر به فرد جغرافیایی برخوردار است و دولت مالزی معتقد است که آینده روشنی در انتظار ایران خواهد بود و شرکت های مالزی علاقمند هستند فعالیت تجاری خود را نه تنها در ایران بلکه در بازارهای اطراف ایران نیز افزایش دهند.

وی برقراری پرواز مستقیم میان تهران و کوالالامپور را گامی مهم در جهت توسعه مناسبات میان دو کشور ارزیابی کرد و گفت: باید به سمت تبادل هیات های تجاری و بخش خصوصی میان دو کشور برویم و روند همکاری های اقتصادی نباید به بخش دولتی محدود شود.

مصطفی محمد اظهار داشت: مالزی همواره نسبت به ترویج صلح و سعادت در میان ملت های مختلف تلاش کرده و سعی در جهت ترویج اعتدال و ایجاد وحدت در امت اسلامی داشته است.

وی از اهتمام بانک مرکزی مالزی برای حل و فصل موانع پیش روی همکاری های بانکی دو کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با رفع این موانع، همکاری های سازنده ای میان دو کشور در حوزه نفت، گاز، خودروسازی و امور علمی و دانشگاهی برقرار شود.