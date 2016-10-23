ورود سمن ها به عنوان مترجم اتباع خارجی در ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی عصر امروز یکشنبه در نشست با سمن ها و انجمن های خرمشهر، با اشاره به انتخاب مرز خرمشهر به عنوان تنها مرز برای گذر اتباع خارجی، اظهار کرد: امسال با توجه به انتخاب مرز شلمچه به عنوان تنها مرز گذر اتباع خارجی تمهیداتی برای گذر اتباع خارجی تدارک دیده شده که از سازمان های مردم نهاد می خواهیم تا در امر ترجمه به زبان های مختلفی همچون ترکی، هندی و پاکستانی ورود کنند تا بتوان خدمات مطلوبی همچون خدمات ارائه شده به زائران ایرانی به این گروه از زائران نیز ارائه شود.

وی از جدا کردن مسیر تردد اتباع خارجی از ایرانی در سال جاری در مرز بین الملی شلمچه خبر داد و افزود: امسال مسیر دیگری برای تردد اتباع خارجی تدارک دیده شده است، این مسیر از سه راه یادمان به سمت پارکینگ یادمان خواهد بود و زوار تبعه خارجی از کریدور گذر قدیمی از مرز خارج می شوند و برای آنها امکاناتی همچون اتوبوس خط واحد و موکب خدمات رسان نیز تعریف شده است.

فرماندار خرمشهر به دیگر اقدامات انجام شده در مرز شلمچه با توجه به پیش رو بودن موسم اربعین اشاره کرد و گفت: روشنایی پارکینگ ۵۰ هکتاری امروز پایان یافت و بیس و کوپال آن نیز تا آخر هفته تمام می شود و ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی هم تا ۱۰ آبان وارد مدار خواهد شد.

حیاتی از شهرستان های آبادان، امیدیه، ماهشهر، بهبهان، ایذه، آغاجاری و هندیجان به عنوان شهرستان های معین و از استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان شهرداری منطقه ۶ تهران و ستاد اجرایی حضرت امام به عنوان استان های معین خرمشهر در اربعین ۹۵ یاد کرد.

وی همچنین با اشاره به فراهم سازی تمهیدات برای گذر زائرین در موسم اربعین امسال در کشور عراق، عنوان کرد: تاکنون دو جلسه با طرف عراقی در خصوص اربعین داشته ایم و در حال حاضر بحث آماده سازی جاده و اسکاتربندی گیت های گذرنامه عراق توسط دولت ایران در حال انجام است تا شاهد حالت قیفی گذر سال های پیشین نباشیم.

فرماندار خرمشهر، نقش منطقه آزاد را در فراهم سازی زیربناهای اربعین نقشی پررنگ دانست و ادامه داد: منطقه آزاد اروند در بحث اربعین از پیشتازان خدمات رسانی است و اقدامات اساسی زیربنایی که بخش مهمی از زیرسازی ها را شامل می شود توسط این سازمان انجام گرفته است.

وی، انجام تمام اقدامات در خاک عراق و بخش اعظم زیرساخت سازی در این سوی مرز را از خدمات سازمان منطقه آزاد اروند دانست.

حیاتی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش ها و مطالب مطرح شده از سوی سمن های حاضر در جلسه، از در نظر گرفتن بازار امام رضای خرمشهر به عنوان بازار ته لنجی ها و اختصاص تسهیلات از سوی ستاد تسهیلات خوزستان برای به روزرسانی ۳۵ واحد صنعتی شهرک صنعتی خرمشهر خبر داد.

فرماندار خرمشهر، افزایش سرانه ورزشی خرمشهر طی دولت اخیر با احداث ورزشگاه های نفت و گازاروندان را یادآور شد و از تصمیم برای توسعه فضای ورزش استادیوم شهید جهان آرا این شهر نیز خبر داد.

حیاتی همچنین کاروان های راهیان نور را ظرفیتی عظیم برای رونق شهرستان دانست و از سازمان های مردم نهاد و انجمن ها خواست تا طرح هایی را تعریف و به فرمانداری تحویل دهند که در طی آنها راهکاری برای استفاده حداکثری از این ظرفیت مطرح شده باشد.

به گزارش مهر، سمن های حاضر در جلسه فراهم سازی زمینه حضور و تردد گروه های هنری در ایام اربعین در مرز و پیگیری موضوع فرهنگ سازی در امور مختلف از جمله محیط زیست را خواستار شدند.

مشکلاتی همچون نابه سامانی بازارهای خرمشهر، به ویژه بازارهای قدیمی این شهر، بیکاری و عدم جذب نیروهای بومی به بازار کار و شرکت های بزرگ همچون شرکت های نفتی و بی ثباتی و نابه سامانی موجود در شهرداری خرمشهر از دیگر موارد مطرح شده از سوی سمن ها و انجمن ها در این جلسه بود.