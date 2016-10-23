رونق اقتصادی عامل کاهش آسیب های اجتماعی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی شامگاه یکشنبه در جریان سی و دومین سفر استانی دولت و نشست شورای اداری شهرستان کمیجان اظهار داشت: با توجه به آن که در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل قرار داریم دولت می کوشد تا با رفع موانع تولید و رونق صنایع کوچک به ایجاد اشتغال کمک کند.

وی افزود: با تدبیر و برگزاری جلسات مختلف در تلاشیم تا هفت هزار و ۵۰۰واحد صنعتی به چرخه تولید بازگردانده شود چراکه معتقدیم با ایجاد رونق اقتصادی تبعات مشکلات اجتماعی در جامعه کاهش می یابد.

مولاوردی با تاکید بر اینکه برای ایجاد اشتغال باید به دنبال راهکار بود، افزود: دولت به تنهایی نمی تواند در رفع این مشکل پیشگام باشد لذا باید مشاوران و برنامه ریزان با ورود در این عرصه به دنبال ایجاد فرصت های شغلی جدید در کشور باشند و در این راستا باید با حمایت از تولید داخلی و افزایش کیفیت تولید و تسهیل شرایط صنایع کوچک جامعه را به سمت اقتصادی پویا پیش برد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این که سالانه باید ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود، ابراز داشت: جامعه ای پویا است که به درآمدهای نفتی اتکفا نکند بلکه باید ابتدا زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاران در کشور فراهم شود و دولت با ایجاد فرصت های اشتغال و تشویق سرمایه گذاری بتواند در راستای رونق اقتصاد گام بردارد.

مولاوردی در ادامه تصریح کرد: دولت در عرصه اقتصاد در تلاش است تا با ریل گذاری درست جامعه ای را که به سوی گسست اجتماعی، آسیب های اجتماعی پیش می رفت را به سوی عقلانیت و خردجمعی هدایت کند و همچنین با تدبیر، اخلاق و نشاط را به جامعه بازگرداند.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا پایان برنامه ششم توسعه نرخ رشد را به هشت درصد برساند، افزود: مهم ترین دغدغه دولت خارج شدن از رکودی است که سال ها بر اثر تحریم بر کشور وارد شده و با توجه به کاهش قیمت نفت به زیر ۵۰دلار در تلاشیم تا نرخ رشد پنج درصدی را هدف گذاری کنیم و رتبه کسب و کار در ایران را افزایش دهیم.