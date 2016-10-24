«هادی العامری» از مقر فرماندهی عملیات نینوا بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، هادی العامری رئیس سازمان بدر عراق برای نظارت بر عملیات آزادسازی شهر موصل، از مقر فرماندهی عملیات نینوا بازدید به عمل آورد.

بر اساس این گزارش، أبومهندس المهدی نایب رئیس شورای حشد الشعبی نیز العامری را در بازدید از مقر فرماندهی عملیات نینوا همراهی می کرد.

در همین ارتباط، گروه رسانه ای حشد الشعبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تأمین امنیت محور غربی شهر موصل به حشد الشعبی سپرده شده است و این گروه تمام تلاش خود را برای انجام موفقیت آمیز این مأموریت به کار می بندد.