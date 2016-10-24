رئیس جمهور به زادگاه خورشید انقلاب وارد شد/خمین میزبان روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح دوشنبه در دومین روز از سفر خود به استان مرکزی، به شهر خمین، زادگاه امام خمینی(ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی وارد شد تا با حضور در بیت تاریخی امام، با آرمان های رهبر کبیر انقلاب تجدید میثاق کند.

رئیس جمهور طی این سفر در ورزشگاه شهید مطهری خمین حضور می یابد و در جمع مردم این شهر سخنرانی خواهد کرد و شورای اداری استان مرکزی با حضور رئیس جمهور و هیات دولت طی همین روز در شهر خمین برگزار می شود.

نشست مطبوعاتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان مرکزی برنامه دیگر دومین روز سفر رئیس جمهور به استان مرکزی در شهر خمین است.

در نخستین روز سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی، حسن روحانی در میان مردم اراک به سخنرانی پرداخت و برگزاری جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان مرکزی و همچنین نشست علما، ایثارگران و فرهیختگان از دیگر برنامه های نخستین روز سفر وی بود.

گفتنی است ۱۹نفر از اعضای کابینه از روز گذشته، رئیس جمهور را در سفر به استان مرکزی همراهی کرده اند که از آن جمله می توان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر اطلاعات، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی، معاون رئیس جمهور در امور میراث فرهنگی و گردشگری، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور مجلس اشاره کرد.