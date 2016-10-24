  1. استانها
  2. قم
۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

مدیر عامل باشگاه هدف پویان قم در گفتگو با مهر خبر داد:

انتقال بانوان هوادار هدف پویان از ۳ نقطه شهر به سالن بهزیستی

انتقال بانوان هوادار هدف پویان از ۳ نقطه شهر به سالن بهزیستی

قم - مدیر عامل باشگاه هدف پویان قم از انتقال بانوان هوادار هدف پویان از ۳ نقطه شهر به سالن بهزیستی، محل برگزاری دیدار این هفته این تیم برابر ذوب آهن در لیگ برتر هندبال زنان خبر داد.

مهدی میرزا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم این هفته در لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور به دیدار تیم ذوب آهن اصفهان می‌رود و این مسابقه نیز در خانه و در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار می‌شود.

وی افزود: باشگاه هدف پویان برای حضور بانوان تماشاگر و هوادار تیم هدف پویان قم، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده است به طوری که بانوان هوادار از ۳ نقطه شهر قم به طور رایگان به محل برگزاری مسابقه انتقال داده می‌شوند و سرویس رفت و آمد برای تماشاگران در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل باشگاه هدف پویان قم گفت: دیدار تیم‌های هدف پویان قم و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۷ آبان در سالن شهدای بهزیستی قم واقه در کمربندی امام علی (ع) و پس از پل جعفریه برگزار می‌شود و امیدواریم تماشاگران ما همانند بازی قبل از تیم ما حمایت کنند.

میرزا حسینی بیان داشت: ایستگاه‌های انتقال هواداران به سالن بهزیستی شامل میدان مفید، میدان مطهری و شهرک پردیسان است به طوری که حرکت سرویس‌های انتقال تماشاگر ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه روز جمعه در نظر گرفته شده است و تماشاگران ما پیش از آغاز مسابقه در سالن استقرار پیدا می‌کنند.

وی عنوان کرد: سرویس شماره یک انتقال تماشاگران از نبش میدان مفید و مقابل دانشگاه مفید مستقر است و سرویس شماره ۲ نیز از میدان مطهری به سمت خیابان خاکفرج در جایگاه اتوبوس‌های مسجد جمکران مستقر می‌شود ضمن اینکه سرویس شماره ۳ نیز در شهرک پردیسان و سالن ورزشی نارنج هواداران را به سالن بهزیستی منتقل می‌کند.

مدیر عامل باشگاه هدف پویان قم تصریح کرد: تماشای این مسابقه برای تماشاگران رایگان است و امیدواریم بانوان شهر همان طور که در دیدار هفته گذشته برابر شهید چمران لارستان حمایت همه جانبه‌ای از تیمشان داشتند در این بازی با جمعیت بیشتر و حضوری پرشورتر به تشویق هدف پویان بپردازند.

میرزا حسینی افزود: لیگ برتر هندبال زنان کشور با حضور ۸ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و هدف پویان قم یکی از این ۸ تیم است که این هفته مسابقه دوم خود در این فصل را برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 3804200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها