انتقال بانوان هوادار هدف پویان از ۳ نقطه شهر به سالن بهزیستی

مهدی میرزا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم این هفته در لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور به دیدار تیم ذوب آهن اصفهان می‌رود و این مسابقه نیز در خانه و در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار می‌شود.

وی افزود: باشگاه هدف پویان برای حضور بانوان تماشاگر و هوادار تیم هدف پویان قم، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده است به طوری که بانوان هوادار از ۳ نقطه شهر قم به طور رایگان به محل برگزاری مسابقه انتقال داده می‌شوند و سرویس رفت و آمد برای تماشاگران در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل باشگاه هدف پویان قم گفت: دیدار تیم‌های هدف پویان قم و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۷ آبان در سالن شهدای بهزیستی قم واقه در کمربندی امام علی (ع) و پس از پل جعفریه برگزار می‌شود و امیدواریم تماشاگران ما همانند بازی قبل از تیم ما حمایت کنند.

میرزا حسینی بیان داشت: ایستگاه‌های انتقال هواداران به سالن بهزیستی شامل میدان مفید، میدان مطهری و شهرک پردیسان است به طوری که حرکت سرویس‌های انتقال تماشاگر ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه روز جمعه در نظر گرفته شده است و تماشاگران ما پیش از آغاز مسابقه در سالن استقرار پیدا می‌کنند.

وی عنوان کرد: سرویس شماره یک انتقال تماشاگران از نبش میدان مفید و مقابل دانشگاه مفید مستقر است و سرویس شماره ۲ نیز از میدان مطهری به سمت خیابان خاکفرج در جایگاه اتوبوس‌های مسجد جمکران مستقر می‌شود ضمن اینکه سرویس شماره ۳ نیز در شهرک پردیسان و سالن ورزشی نارنج هواداران را به سالن بهزیستی منتقل می‌کند.

مدیر عامل باشگاه هدف پویان قم تصریح کرد: تماشای این مسابقه برای تماشاگران رایگان است و امیدواریم بانوان شهر همان طور که در دیدار هفته گذشته برابر شهید چمران لارستان حمایت همه جانبه‌ای از تیمشان داشتند در این بازی با جمعیت بیشتر و حضوری پرشورتر به تشویق هدف پویان بپردازند.

میرزا حسینی افزود: لیگ برتر هندبال زنان کشور با حضور ۸ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و هدف پویان قم یکی از این ۸ تیم است که این هفته مسابقه دوم خود در این فصل را برگزار خواهد کرد.