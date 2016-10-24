استقبال مردم دیار امام خمینی(ره) از حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم آبان ماه، شهر خمین حال و هوای دیگری دارد و گروه های مختلف مردم شهیدپرور و انقلابی، برای استقبال از رئیس جمهور به ورزشگاه شهید مطهری آمده اند.

اقشار مردم از زن و مرد و پیر و جوان، با پلاکاردهای مختلف در حال خوش آمد گویی به رئیس جمهور هستند و با حضور خود جلوه ویژه ای به سی و دومین سفر استانی هیات دولت بخشیده اند.

ورزشگاه شهید مطهری خمین امروز شاهد حضور پرشور مردم از جای جای شهرستان خمین و حتی دیگر شهرستان های استان مرکزی در خمین است که حضورشان شکوه خاصی به این آئین بخشیده است.

دانش آموزان و جوانان اهل شهرستان خمین نیز که برای شنیدن خبرهای خوش از رئیس جمهور به استقبال وی شتافته اند، حضور پرشور و پرتحرکی در ورزشگاه شهید مطهری خمین دارند.

علیرضا محمدی یکی از جوانان جویای کار این شهر است که برای خوش آمدگویی به رئیس جمهور و استماع سخنرانی وی به ورزشگاه شهید مطهری خمین آمده است. وی می گوید: در حال حاضر شهرستان خمین با مشکلاتی از جمله بیکاری روبرو است که مردم این شهر به عنوان زادگاه امام خمینی(ره)، انتظار دارند با حمایت جدی دولت بتوانند حل مشکلات خود را در این سفر به عنوان هدیه دریافت کنند.

یکی دیگر از شهروندان اهل خمین که معلم است و برای استقبال از رئیس جمهور آمده، گفت: خمین زادگاه امام راحل است و امیدوارم این سفر برکت و نعمت برای مردم این شهرستان به ارمغان بیاورد و مسائل خمین در حوزه های مختلف رفع شود.

گفتنی است حسن روحانی تا دقایقی دیگر برای سخنرانی در جمع مردم خمین، راهی ورزشگاه شهید مطهری این شهر می شود.