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۳ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۱

۲ پاکستانی بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش هند کشته شدند

۲ پاکستانی بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش هند کشته شدند

بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش هند در منطقه «سیالکوت» دو پاکستانی کشته و هفت تن دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل «داون نیوز»، نیروهای امنیتی ارتش هند در منطقه «سیالکوت» در مرز هند با پاکستان به سوی غیر نظامیان آتش گشودند که در نتیجه آن دو پاکستانی از جمله یک کودک کشته و هفت تن دیگر نیز زخمی شدند.

تیراندازی نیروهای ارتش هند در مرز دو کشور شب گذشته روی داد.

لازم به ذکر است ماه گذشته در حمله تروریست ها به مقر فرماندهی نیروهای ارتش هند در منطقه «اوری» در کشمیر ۱۸ تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.

دولت هند مدعی شده بود که تروریست ها از داخل خاک پاکستان وارد هند شده و به مقر فرماندهی ارتش این کشور حمله کرده اند. دولت اسلام آباد نیز ادعای دهلی نو را به شدت رد کرده و تیراندازی نیروهای امنیتی هند در مرز دو کشور را راهی برای منحرف کردن اذهان عمومی از موضوع کشمیر توصیف کرده است.

کد مطلب 3804229
علی کاووسی نژاد

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