۲۶۵ میلیاردتومان اعتبار برای توسعه عمرانی بشاگرد اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فلکناز دهقانی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرمانداری شهرستان بشاگرد بیان داشت: از آغاز بکار دولت تدبیر و امید، ۲۶۵میلیارد تومان اعتبار در بخش های مختلف عمرانی برای توسعه عمران و آبادانی شهرستان بشاگرد با جمعیت ۴۰هزار نفر هزینه شده است که اختصاص این اعتبارات به بشاگرد نشانه نگاه ویژه و خاص دولت نسبت به این منطقه در حال توسعه است.

دهقانی عنوان کرد: این پروژه ها در بخش های راهسازی، آب و برق، مخابرات مسکن روستایی و آموزش و پرورش و ورزش جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات ساخت و احداث مسیر ۱۴روستا به میناب که مسیر میناب و به بشاگرد را ۸۰کیلومتر کوتاه تر می کند آغاز شده است.

دهقانی افزود: بخش گافروپاراموند تنها بخش در کل کشور است که فاقد آسفالت است، در دهه فجر آسفالت ۸کیلومتر مسیر روستای درنگ مدو مرکز بخش گافر وپاراموند به ملکن به بهره برداری می رسد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان در این مراسم گفت: در انتخابات شهر روستا که سال آینده برگزار می شود تمامی روستاهای کد دار بدون محدویت جمعیت می تواند شورا داشته باشند.

علیرضا پاکدامن افزود: این مردم هستند که به ادارات و سازمان شخصیت می دهند و درانتخابات پیشه رو باید اندیشه ورزی شرکت کنیم نه تعصب.

در پایان عباس رجبی پور بعنوان معاون جدید فرماندارشهرستان بشاگرد معرفی واز خدمات حسین باباخانی معاون پیشن فرمانداری بشاگرد تجلیل شد.