اجرای مرحله دوم سرشماری نفوس و مسکن با حضور۱۶ آمارگیر در شفت

محمدرضا محسنی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به پایان مرحله اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد مشارکت مطلوب مردم شهرستان بودیم.

وی با بیان اینکه براساس آمارهای اعلام شده بیش از نیمی از جمعیت و خانوار در حوزه شهری و روستایی شهرستان شفت به صورت اینترنتی اطلاعات خود را در سامانه سرشماری ثبت کردند، افزود: در برخی از روستاها این آمار ۱۰۰ درصدی است.

فرماندار شفت ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری مردم شهرستان در مرحله نخست سرشماری، خاطرنشان کرد: انتظار می رود این مشارکت در مرحله حضوری سرشماری نیز ادامه دار شود.

محسنی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مناسب مرحله حضوری سرشماری نفوس و مسکن در سطح شهرستان فراهم شده است، تصریح کرد: برای اجرای مناسب این مرحله، شهرستان به پنج حوزه تقسیم بندی شده است.

وی شفت، احمدسرگوراب، دهستان های ملاسرا، جیرده، چوبر و نصیرمحله را پنج حوزه مورد نظر عنوان کرد و گفت: ۱۶ آمارگیر نیز مأموریت ثبت اطلاعات خانوارها را در مرحله دوم سرشماری در شهرستان شفت به عهده دارند.

فرماندار شفت با بیان اینکه سرشماری حضوری نیز بدون استفاده از کاغذ و با تبلت انجام می شود، افزود: توصیه های لازم برای برگزاری یک سرشماری مطلوب به آمارگیران در کلاس ها آموزشی گفته شده است.

وی با اشاره به اینکه مرحله حضوری سرشماری نفوس مسکن از ۲۸ مهر تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد، اظهار کرد: شهروندان شفتی می توانند در طول این مدت هرگونه مشکل یا سوالی را با شماره تلفن ۳-۳۴۷۸۶۶۴۲ در میان بگذارند.

محسنی با بیان اینکه برای رشد و توسعه، هرجامعه ای نیاز به برنامه ریزی مناسب و مدون است که زیربنای این برنامه ریزی براساس اطلاعات و آمار صحیح و دقیق امکان پذیر می شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه چهره شهرستان شفت نیز متحول و شاهد رشد و توسعه در همه بخش های شهرستان شویم نیازمند داشتن اطلاعات و آمار صحیح هستیم که از طریق سرشماری بدست می آید.

به گفته این مسئول شرکت در این سرشماری وظیفه همه شهروندان شفتی علاقه مند به توسعه شهرستان است و انتظار می رود همانند مرحله اینترنتی آمار مطلوب و درخورشأنی از خود به نمایش بگذارند.