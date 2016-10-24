صلیب سرخ می تواند از ۹۰ سال تجربه هلال احمر ایران استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دیدار با جمیله محمود معاون دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر در بخش مشارکت و همکاریها گفت: برنامه اصلی هلالاحمر ایران توسعه آموزشهای همگانی است که در این زمینه منابع و امکانات لازم بهمنظور توسعه امکانات با توجه به نیازها را فراهم کردهایم.
وی با اشاره به اینکه هلالاحمر ایران فعالیتهای گستردهای در سطح داخلی و خارجی بهخصوص در حوزه بهداشت و درمان دارد، عنوان کرد: هلالاحمر ایران مراکز درمانی فعالی در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و منطقه خاورمیانه و نیز فعالیتهای چشمگیری در داخل کشور در زمینه توانبخشی، ارتوپدی و فیزیوتراپی دارد.
ضیائی با اشاره به اینکه افراد در هلالاحمر از ۵ تا ۲۹ سال جذب آموزشها شده و فعالیت خود را پس از ۲۹ سالگی در سازمان داوطلبان ادامه میدهند، اظهار کرد: علاوه بر آن، هلالاحمر ایران، شعب دانشگاهی فعال در سراسر کشور با پذیرش دانشجویان بسیاری دارد که آموزشهایی همسو با وظایف و ماموریتهای هلالاحمر میبینند.
وی با اشاره به رابطه بسیار خوب هلالاحمر ایران با سایر جمعیتهای ملی، خاطرنشان کرد: در این زمینه تلاش داریم تا علاوه بر روابط دوجانبه، سطح روابط خود با سایر جمعیتهای ملی را از طریق فدراسیون به صورت چندجانبه افزایش دهیم.
ضیائی با اشاره به اینکه برنامه استراتژیک ۱۰ ساله جمعیت هلال احمر در دست تدوین است، افزود: بر مبنای این برنامه ۱۰ ساله و همسو با استراتژی ۲۰۲۰، دو برنامه ۵ ساله استراتژیک نیز برای هلال احمر ایران تدوین خواهد شد.
به گفته وی، تغییر اهداف و اقدامات بینالمللی و توسعه با همکاری فدراسیون بینالمللی از جمله برنامههایی است که درصدد تحقق آن هستیم و در این زمینه هلالاحمر ایران میتواند ۹۰ سال تجربه خود را در زمینههای مختلف در اختیار فدراسیون و سایر جمعیت های ملی قرار دهد.
مقبولیت هلالاحمر ایران میان دولت و مردم
جمیله محمود معاون دبیرکل فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر در بخش مشارکت و همکاریها با تبریک به ایران بابت جمعیت هلالاحمر توانمند و قوی خود، گفت: یکی از تفاوتهای اساسی هلالاحمر ایران با سایر جمعیتهای ملی، ارتباط و و تعامل بسیار قوی این جمعیت با دولت و مردم است و آنچه منحصر بهفرد است پذیرش و مقبولیت بسیاری است که این جمعیت در میان مردم و دولت دارد.
وی با اعلام ابراز تمایل بسیار فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هلالاحمر برای استفاده از توان هلالاحمر در زمینه های مختلف، اظهار کرد: لذا تمایل داریم تا با هلالاحمر ایران در موضوعاتی چون جوانان، داوطلبان، صلح، آموزش، پرهیز از خشونت، تابآوری، بهداشت و ... مشارکت بیشتری داشته باشیم؛ چراکه معتقدیم هلالاحمر ایران میتواند در این موارد کمک بسیاری به جمعیتهای ملی نیازمند داشته باشد؛ لذا ضروری است تا راههای بهره گیری از توانمندیهای هلال احمر ایران را در زمینه های مختلف ارزیابی و تقویت کرد.
جمیله محمود افزود: اسناد و برنامههای بسیاری در فدراسیون بینالمللی در موضوعات مرتبط با جوانان و داوطلبان تدوین و اماده شده است که تمایل داریم آنها را برای اظهارنظر کارشناسی برای هلالاحمر ایران ارسال کنیم و اطمینان داریم با این نظرات، برنامههای قویتری اجرایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: فدراسیون تمایل دارد تا در کنار یادداشت تفاهم، از همکاریهای استراتژیک خیلی نزدیک با هلالاحمر ایران بهره برده و هر دو طرف از منافع یکدیگر بهرهمند شوند در این زمینه جمعیتهای ملی چون ایران و مالزی به عنوان جمعیت ملی کشورم و جمعیتهایی مسلمان، میتوانند یکصدا با هم، نوای انسان دوستی و بشردوستی خود را در دنیا پخش کنند؛ لذا باید از توان مشارکتی هم استفاده بیشتری ببریم.
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