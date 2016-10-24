به گزارش خبرنگار مهر، علی بقایی شامگاه یکشنبه در نشست خبری ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین همدان بابیان اینکه موج اجتماع عظیم اربعین چند سالی است که کشور را در برگرفته است، گفت: جبهه رسانه‌ای استکبار سانسور اربعین را دنبال می‌کند و به دنبال تحریف آن است.

وی با اشاره به اینکه باید اجتماع عظیم مراسم اربعین رسانه ای شود تا از رسیدن دشمن به اهدافش جلوگیری کنیم، گفت: استان همدان در مسیر تردد زائران ۱۴ استان کشور قراردارد و پارسال ۶۳ درصد زائران ثبت نام شده اربعین با کاروان‌های زمینی از استان همدان تردد کردند.

بقایی بابیان اینکه براساس پیش بینی ها استان همدان امسال مسیر تردد یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر خواهد بود، گفت: در اجرای این برنامه برخی افراد سودجو به دنبال فرصت و منافع مالی بودند که ایجاد انسجام مردمی برای خدمت به زائران از منفعت طلبی این عده جلوگیری می کند.

باز بودن ۲۴ ساعته مساجد در ایام اربعین

بقایی با تأکید بر اینکه باید آنچه در توان داریم برای خدمت به زائران حسینی به کار گیریم، اظهارداشت: طی رایزنی با سازمان تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف باز بودن ۲۴ ساعته مساجد در ایام اربعین مدنظر قرار گرفته است.

قائم مقام ستاد مردمی «خدمتگزاران اربعین» در همدان با اشاره به ۴ ورودی استان همدان و با بیان اینکه زائران زنجانی از ورودی شیرین‌سو و کبودراهنگ، زائران قم و مرکزی از ورودی ملایر و سایر زائران از دیگر مبادی وارد استان شده و از اسدآباد خارج می‌شوند، گفت: باید در خدمت‌رسانی به زائران انسجام وجود داشته باشد.

بقایی با اشاره به اینکه ۹ ایستگاه در شهر همدان در ایام اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کند، عنوان کرد: شهر مریانج، پارک شهروند همدان، میدان امام حسن(ع) همدان، پارک الغدیر جورقان، بلوار آیت‌الله نجفی همدان، جاده کرمانشاه، ابتدای شهرک فرهنگیان و آزادراه ساوه مکان های مشخص شده برای برپایی ایستگاه ها هستند

وی بابیان اینکه در شهرستان اسدآباد ۳ ایستگاه پیش‌بینی شده است، به ایجاد ۳ ایستگاه در کبودراهنگ اشاره و عنوان کرد: سه ایستگاه این شهرستان در مسجد امام روستای روعان، روستای ویان و شیرین سو ایجاد خواهد شد.

بقایی به ایجاد ۳ ایستگاه در شهر بهار اشاره کرد و افزود: ایستگاه‌هایی در سه راهی بهار، روستای زاغه و روستای آبرومند دایر و در فامنین نیز ۲ ایستگاه در روستای شهر فامنین مسجد حاج احمد و آزادراه همدان ـ ساوه برپا می‌شود.

وی عنوان کرد: همچنین ۳ ایستگاه در میدان ملت، پلیس راه رزن و روستای ماهنیان در رزن و ۳ ایستگاه در کمربندی بروجرد، بخش زنگنه و سه راهی ملایر، نهاوند و بروجرد در ملایر فعالیت خواهند داشت.

قائم مقام ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین همدان یادآور شد: ۲ ایستگاه نیز در فیروزان و پارک کوثر نهاوند و ۲ ایستگاه دیگر در آزادراه ساوه و میدان ورودی قهاوند در ایام اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

اولویت‌های اسکان زائران با خانه‌های مردمی است

وی اولویت‌های اسکان زائران را خانه‌های مردمی عنوان کرد و افزود: اسکان در سالن‌های ورزشی، مساجد و حسینیه‌ها در اولویت‌های بعدی قرار دارد و باید موج خدمتگزاری و ایثارگری در استان همدان نهادینه شود.

قائم مقام ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین همدان از در نظر گرفتن حساب متمرکز استانی و یک حساب شهرستانی برای جمع‌آوری نذورات خبر داد و بابیان اینکه نذورات در زمینه ناهار زائران تأمین شده است، گفت: تاکنون ده ها تن سیب زمینی، گوشت، برنج در قالب نذورات در اختیار ستادها قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه مردم استان می‌توانند کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را برای خدمت به زائران حسینی به ستاد مردمی برسانند، افزود: شماره حساب ۷۸۸۹۵۷۴۲۸ و شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۰۳۷۱۹ نزد بانک کشاورزی برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی تعیین شده است.

قائم مقام ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین همدان یادآور شد: دوره زمانی فعالیت ایستگاه‌ها ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر است.

ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان یک نهاد خودجوش و مردمی است

دبیر ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان همدان نیز با بیان اینکه ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان یک نهاد خودجوش و مردمی است، اظهار داشت:با توجه به تجربه سال قبل ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان ایجاد شد و برنامه‌ریزی صورت‌گرفت.

علی حاجی‌زاده اصل استان همدان را شاهراه مسیر تردد زائران عنوان کرد و بااشاره به فعالیت‌های ستاد در ۱۱ ماه اخیر افزود: طی ۱۱ ماه گذشته ۸۰ جلسه با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شده است.

حاجی‌زاده اصل مدیریت ستاد مرکزی استان را با نماینده ولی فقیه در استان همدان دانست و تأکید کرد: این ستاد کاملاً مردمی بوده و هماهنگ‌کننده ظرفیت‌های دولتی و مردمی است.

وی با تأکید بر اینکه در بحث مالی و نذورات از امکانات دولتی استفاده نشده است، یادآور شد: به منظور آماده کردن زیرساخت‌ها دولت پای‌کار آمده و در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها است.

درنظر گرفتن ۱۵ ایستگاه درجه یک

وی با اشاره به فعالیت ۳۰ ایستگاه خدمات رسانی به زائران در استان همدان عنوان کرد: از این تعداد ۱۵ ایستگاه‌ درجه یک بوده و علاوه بر اسکان و سه وعده غذای گرم، نیروهای پلیس، هلال احمر، اورژانس، امدادخودرو و گروه های امداد خودرو در آن حضور دارند و نزدیک ایستگاه پمپ بنزین، تلفن وعابربانک وجود دارد.

حاجی‌زاده اصل عنوان کرد: در ۱۵ ایستگاه درجه ۲ نیز اسکان و وعده غذایی ارائه می‌شود و در سایر ایستگاه‌ها که جزء آمار نیست و مردم با علاقه خود راه‌اندازی می‌کنند، میان وعده داده می‌شود.

رئیس ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین در همدان نیز با بیان اینکه سال گذشته ایستگاه‌ها انسجام لازم را نداشتند، گفت: امسال با برنامه‌ریزی یک ساله، هماهنگی لازم در همه ایستگاه ها ایجاد شده است.

سیدرضا موسوی با اشاره به اینکه امسال با توجه به عدم برگزاری فریضه حج احتمال افزایش شمار زائران کربلای معلی وجود دارد، یادآور شد: همدان در مسیر ۱۴ استان قرار دارد و سال گذشته حدود یک میلیون زائر از استان عبور و به مرز مهران رفتند.

رئیس ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین در همدان یادآور شد: بیشتر تدابیر در مسیر برگشت زائران در نظر گرفته شده است.