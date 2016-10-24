به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس، حسین هاشمی تختی در دیدار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هیئت اعزامی از کمیسیون راه و شهرسازی مجلس آلمان بیان داشت: بنادر ایران از استانداردهای لازم جهت تردد و ارتباطات جهانی برخوردار است و این آمادگی را دارد که پذیرای کشتی‌های بین‌المللی باشد.

وی در ادامه ضمن برشمردن ظرفیت‌های بنادر ایران به‌ویژه بندر شهیدرجایی در ابعاد بانکرینگ تعمیرات کشتی و ظرفیت تجاری وهاب منطقه خاورمیانه وکریدرجنوب شمال آمادگی مجلس را برای همکاری دوجانبه و سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: بندر شهیدرجایی با داشتن پیشرفته‌ترین پایانه‌ها و تجهیزات کانتینری بنادر ایران و انجام ۸۴ درصد کل عملیات جابجایی کانتینر در کشور، به‌عنوان قطب کانتینری کشور به‌حساب می‌آید.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان افزود: بندر شهیدرجایی تا پیش‌ازاین نیز آمادگی ارائه خدمات و ظرفیت پذیرش کشتی‌های لای نر را داشته است. این بندر در سال ۹۰ با بالاترین عملکرد و فعالیت ۲۱ خط کشتیرانی لای نر به میزان ۲.۷ میلیون TEU عملیات کانتینری داشته است.

هاشمی تختی تصریح کرد: درزمینهٔ پس‌کرانه و محوطه‌های اختصاصی، آمادگی پذیرش و عملیات کانتینری تا ظرفیت سالانه ۳.۳ میلیون TEU در این بندر وجود دارد. در آینده نه‌چندان دور ظرفیت عملیاتی بزرگ‌ترین بندر کانتینری ایران از ۳.۳ به ۶ و پس‌ازآن به ۸ میلیون TEU افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین اهداف توسعه زیرساخت‌های بندر خلیج‌فارس را توسعه صنعت بانک رینگ، استفاده از فرصت‌های موجود برای افزایش سهم کشور در رقابت با کشورهای منطقه، سودآوری و ایجاد اشتغال است اظهارداشت: حفظ رقابت، یکی از استراتژیک‌هایی است که با جدیت باید به دنبال ان بود و البته نه‌تنها رقابت بلکه از طریق همکاری و حضور در بازارهای جهانی و دیپلماسی اقتصادی سهم ایران را از بازار تجارت جهانی به دست آوریم.

رئیس کمیته بنادر و دریانوردی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنادر ایران دارای سازوکار صد درصد جهانی هستند که باید جایگاه آن‌ها را در سطح جهان با توجه به نرخ بهره‌وری، استفاده از دانش نوین و به دست آوردن مزیت رقابتی ارتقا دهیم.

در این جلسه که با حضور رضایی رئیس کمیسیون هاشمی تختی رئیس کمیته بنادر و دریانوردی، علوی رئیس کمیته حمل‌ و نقل و بدری سخنگوی کمیسیون تشکیل شد مقرر شد کارگروه مشترک همکاری بین دو مجلس و کمیسیون تشکیل و کارعملیاتی شود.