سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات مهار شعله‌های آتش گفت: این حادثه ساعت ۵:۳۳ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه به محل حادثه واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از همت اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشخص شد آتش‌سوزی در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی پنج طبقه ۲۰ واحدی رخ داده است و دود غلیظی که از محل آتش‌سوزی متساعد می‌شد، کل پنج طبقه را دربر گرفته بود تا جایی که در آن ساعت از شبانه‌روز، تمام ساکنان مجتمع به دلیل دودگرفتگی، از خانه‌های خود خارج شده بودند.

ملکی تصریح کرد: آتش‌نشانان ابتدا ۱۲ نفر از ساکنان را که در راه‌پله‌ها محبوس شده بودند، برای جلوگیری از دودگرفتگی، به طبقات بالایی و پشت‌بام هدایت کردند و سپس مرد ۴۰ ساله‌ای را که در میان دود و آتش در طبقه دوم گرفتار شده بود را نجات دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه آتش‌نشانان پس از مهار شعله‌ها، اقدام به ایمن‌سازی محل حادثه کردند، افزود: عملیات در ساعت ۷:۴۰ صبح امروز به پایان رسید.