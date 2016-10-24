زهیر حاجیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌های متعددی در شهر آبدان در دست اجرا داریم که می‌توان به بوستان امید، پارک حاشیه‌ای ورودی شهر، المان شهدای گمنام، چمن مصنوعی و همچنین بوستان سلامت اشاره کرد.

وی با اشاره به ابراز رضایت‌مندی مسئولان فنی استانداری بوشهر از روند و کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی آبدان، بیان کرد: در جریان بازدید مشترک از این پروژه‌ها تلاش می‌کنیم تا اعتبارات خوبی برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام بگیریم.

شهردار آبدان همچنین از تخصیص و پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار در سال ۹۵ برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمران شهری خبر داد.

وی با بیان اینکه مسئولان فنی استانداری از پروژه‌ای عمران شهری رضایت کامل داشته‌اند، گفت: مقرر شده در تکمیل این پروژه‌ها و آبادانی شهر آبدان نهایت همکاری را داشته باشند.

حاجیان با تاکید بر لزوم همکاری همگانی برای توسعه عمرانی شهر، اضافه کرد: شهرداری ارگان دولتی نیست و همه باید تلاش کنند تا شهری زیبا داشته باشیم.

وی ادامه داد: پیشرفت در مدیریت شهری نیازمند زیرساخت‌های اساسی است و در صورتی که به طرح‌های اساسی و زیرساختی شهر آبدان بی‌توجهی شود کارها به‌صورت سلیقه‌ای پیش می‌رود.

شهردار آبدان افزود: همه باید برای توسعه شهر آبدان تلاش کنند و کسانی که برای بهتر شدن شهر هرگونه انتقاد و پیشنهادی دارند می‌توانند حضوری به شهرداری مراجعه کنند تا با هم فکری خود مردم عزیز شهرآبدان به توسعه و پیشرفت کمک شود.