سمیرا جنتدوست، مدیر انتشارات «پانیذ مهر ایرانیان» و مؤلف کتابهای «آشپزی ایرانی»، «دسر»، «شیرینیها خشک»، «سفرهآرایی، سبزه آرایی و میوه آرایی»، «آشپزی مدرن»، «کیک و شیرینی تر» در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح دستاوردهای حضور این موسسه انتشاراتی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۶ پرداخت و گفت: اغلب ناشران ایرانی هر سال با هدف فروش کپی رایت آثارشان، راهی این نمایشگاه میشوند با وجود اینکه ما موفق به عقد چندین قرارداد ترجمه آثارم شدیم، امسال آثار ارزشمندی را یافتیم که موجب شد درباره خرید کپی رایت ترجمه و نشر آنها به شکلی جدی فکر کنیم.
وی با زیر سؤال بردن این اندیشه که «چرا باید همیشه ما فروشنده آثار باشیم؟» اظهار کرد: کتابهای بسیار ارزشمندی از لحاظ آخرین دستاوردهای علمی، هنری، تجربی جهان در نمایشگاه بینالمللی فرانکفورت معرفی میشوند. متأسفانه کشور ما به قانون کپی رایت که قانونی جهانی است، ملحق نشده است. این امر موجب میشود ناشران و نویسندگان ایرانی تنها با هدف ارائه محصولات خود به این عرصه پا بگذارند.
منتخب برترینهای مسابقه جهانی گورمند، افزود: امسال چند اثر مناسب و قابل اطمینان درباره انواع نان و ادویههای مختلف جهان در نمایشگاه فرانکفورت یافتیم که تصمیم داریم براساس قانون جهانی کپی رایت (حق مؤلف) آنها را خریداری و پس از تأیید صحت محتوا اقدام به ترجمه و نشرشان بکنیم. چرا که کتابهای آشپزی سایر ملل براساس ذائقه بقیه کشورها نیازمند کمی تغییر است.
وی ادامه داد: به همین دلیل و بر پایه دانش و تجربهای که در حوزه آشپزی و تغذیه دارم، تصمیم دارم قبل از ترجمه و انتشار کتابها، تمامی دستورات آنها را در آشپزخانه مؤسسه پانیذ تهیه و طبخ، و پس از تأیید در قالب کتاب منتشر کنم.
جنتدوست درباره یکی از مهمترین دستاوردهای پنجمین حضور موسسه انتشاراتی متبوعش در نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت: یکی از اتفاقهای مهم امسال برای ما این بود که یکی از معتبرترین و شناخته شدهترین دانشگاههای حوزه آشپزی و تغذیه در کشورهای فرانسه و ایتالیا از ما دعوت کردند تا به عنوان مؤلف این عرصه علاوه بر معرفی کتابهایمان برای تدریس برخی مباحث در این دانشگاهها حضور پیدا کنیم.
نویسنده «کتاب نفیس آشپزی ایرانی» فروش کپی رایت کتابهایش به کشورهای سوئد، آلمان، هلند و آمریکا را از دیگر دستاوردهای حضور در بزرگترین نمایشگاه بینالمللی کتاب جهان اعلام کرد و گفت: میخواهم علاوه بر یک نویسنده و ناشر موفق، یک خریدار خوب برای کتابهای ارزشمند، جهت ترجمه و نشر باشم.
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