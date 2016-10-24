۲۰ هزار دانش آموز قشمی در انتخابات شوراهای دانش آموزی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پور اشرف پیش ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران انتخابات دانش آموزی را تمرین مشارکت جمعی و هم افزایی برای اعتلای اهداف مشترک دانست و اظهارداشت: حضور پرشور بیش از ۲۰ هزار دانش آموزان این جزیره در بیش از ۱۴۰ آموزشگاه همزمان با سراسر کشور، یادگیری و القاء این موضوع است که تمامی افراد جامعه در سرنوشت کشور سهیم و دخیل هستند.

وی با بیان اینکه اعضای شورای دانش آموزی در مدرسه بسته به تعداد دانش آموزان از ۵ تا ۷ نفر خواهد بود، اضافه کرد: جلسات شورای دانش آموزی هر دو هفته یک بار تشکیل می شود و مصوبات این جلسه پس از تأیید شورای مدرسه قابلیت اجرایی خواهد داشت.

مدیرآموزش وپرورش قشم تصریح کرد: بیش از ۷۰۰ عضو شورای دانش آموزی از ۱۴۰ آموزشگاه قشم با مشارکت در مسائل آموزشی، فرهنگی و هنری، تربیتی، مذهبی، ورزشی و رفاهی مدرسه، می توانند نقش بسزایی در پویایی و نشاط بیشتر آموزشگاه های خود داشته باشند.

این مسئول آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی را یکی از اهداف انتخابات شورای دانش آموزی برشمرد و خاطر نشان کرد: استفاده از توانمندی هاو استعداد های مختلف دانش آموزان، ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان، تمرین کار گروهی، ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت در کارهای مدرسه، کاهش فاصله بین مسئولان و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر از دیگر اهداف این طرح است.

لازم به ذکر است که با حضور مسئولان شهرستانی، مراسم نمادین انتخابات شورای دانش آموزی قشم در مدرسه دخترانه دوره دوم تربیت و همزمان با سراسر کشور در ساعت ۹ صبح برگزار شد