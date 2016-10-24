رئیس جمهور از بیت تاریخی امام راحل در خمین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی که در سی و دومین سفر استانی خود، دوم آبان ماه به استان مرکزی سفر کرده است، صبح روز سوم آبان در دومین روز سفر در شهرستان خمین حضور یافت و پس از سخنرانی در ورزشگاه مطهری این شهر، از بیت تاریخی امام راحل در خمین بازدید کرد.

در این بازدید نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، استاندار مرکزی و برخی اعضای هیات دولت رئیس جمهور را همراهی کردند.

شورای اداری و نشست مطبوعاتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور رئیس جمهور و هیات دولت طی همین روز در شهر خمین برگزار می شود.

در نخستین روز سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی، حسن روحانی در میان مردم اراک به سخنرانی پرداخت و برگزاری جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان مرکزی و همچنین نشست علما، ایثارگران و فرهیختگان از دیگر برنامه های نخستین روز سفر وی بود.

گفتنی است ۱۹نفر از اعضای کابینه از روز گذشته، رئیس جمهور را در سفر به استان مرکزی همراهی کرده اند که از آن جمله می توان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر اطلاعات، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی، معاون رئیس جمهور در امور میراث فرهنگی و گردشگری، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور مجلس اشاره کرد.