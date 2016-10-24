نمایه سازی نشریه یک انجمن علمی ایرانی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری برای نخستین بار در پایگاه تخصصی Econlit وابسته به انجمن علمی اقتصاد آمریکا که یکی از معتبرترین انجمن‌های اقتصادی بین‌المللی است نمایه شد. انجمن اقتصادی امریکا بیش از ۱۳۰ سال است که حامی و مشوق تحقیقات اقتصادی در سطح جهانی است. این نشریه ایرانی دارای درجه علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و پیش از این در بسیاری از پایگاهها نظیر پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام ( ISC) و پایگاه‌ تخصصی اقتصاد کشور آلمان ECONBIZ نمایه شده بود.

پایگاه تخصصی Econlit پیش از این در شماره ژوئن سال ۲۰۱۵ به معرفی ۱۲ مجله معتبر دنیا پرداخت که فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری نیز در میان آنها قرار داشت.

این اقدام، برای اولین بار است که توسط یک انجمن علمی کشور صورت میگیرد. از دهه ۱۳۸۰ تاکنون تنها ۲ نشریه علمی دیگر توانسته بودند در این پایگاه نمایه شودند که یکی از آنها Iranian Economic Review متعلق به دانشگاه تهران است.