توضیح کانون کارشناسان دادگستری دررابطه باقمیت گذاری املاک شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بهرامعلی در حاشیه همایش روز کارشناس که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با حضور معاون اول قوهقضائیه و جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که در ماجرای واگذاری املاک در شهرداری تهران، نسبت به برخی کارشناساسیهای و قیمتگذاریهای انجام شده، انتقاد وجود دارد اظهار کرد: اگر شکایتی شده باشد، کانون حتماً ورود کرده و به تخلفات رسیدگی میکند.
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون شکایتی از کانون کارشناسان نشده است، گفت: اگر موضوعی باشد حتماً شکایت شده است. ولی تاکنون شکایتی نشده است.
به گفته بهرامعلی در قیمتگذاریها و ارزیابیهای که توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام میشود، امکان ندارد چنین اختلافهای فاحشی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا کارشناسیهای املاک شهرداری از طریق کانون انجام نشده است؟ افزود: این کارشناسیها یا از طریق کانون بوده یا عدهای که مربوط به خود قوهقضائیه هستند انجام دادهاند.
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