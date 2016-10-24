کنفرانس بین المللی با موضوع افغانستان در عربستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری «افغانستان رو»، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان که در کنفرانس رسانه ای در کابل به تشریح دستاوردهای سفر خود به ریاض پرداخت، اعلام کرد: کنفرانس بین المللی با موضوع افغانستان و در ادامه روند کنفرانس بین المللی بروکسل، در سال ۲۰۱۸ میلادی به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

عبدالله عبدالله همچنین در ادامه افزود: با ابتکار سازمان همکاری اسلامی، کنفرانس علمای کشورهای اسلامی با موضوع افغانستان نیز در شهر «جده» در عربستان برگزار می شود.

شایان ذکر است کنفرانس بین المللی بروکسل با شرکت بیش از ۸۰ کشور و سازمان بین المللی با هدف کمک مالی به افغانستان در چهارم و پنجم اکتبر (۱۳ تا ۱۴ مهرماه) در کشور بلژیک برگزار شد و کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس تعهد کردند در چهار سال آینده ۱۵ میلیارد دلار به افغانستان کمک کنند.

لازم به ذکر است، عبدالله عبدالله هفته گذشته در راستای برقراری صلح در افغانستان با همکاری عربستان سعودی و نیز افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو کشور در راس هیأتی بلند پایه به ریاض سفر کرد و با مقامات این کشور دیدارهایی جداگانه انجام داد.

این در حالی است که عربستان سعودی خود متهم به همکاری با گروه های تروریستی از جمله گروه تروریستی داعش در منطقه است.