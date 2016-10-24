تیم فوتبال سرخ جامگان به اولین برد خود در لیگ سه کشور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سرخ جامگان آریا قزوین در بازی هفته سوم لیگ سه فوتبال کشور به اولین برد دست یافت.

در بازی این هفته تیم سرخ جامگان آریا قزوین در خانه با دو گل تیم اتحاد قم را شکست داد.

این بازی در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد و نماینده استان با این برد سه امتیازی شد.

تیم سپهر الکتریک قزوین نماینده استان در لیگ یک والیبال کشور

تیم سپهر الکتریک بعنوان نماینده استان در رقابت های دسته اول والیبال کشور به میدان می رود.

نماینده استان در این رقابت ها با تیم های اردبیل، همدان، عقاب تهران، کاله آمل، شهرداری ارومیه، فردیس کرج و مقاومت مهاباد هم گروه است.

لیگ یک والیبال کشور از ۱۹ آبان در دو گروه ۸ تیمی آغاز می شود.

تیم کاسپین قزوین در لیگ دسته اول امیدهای کشور به میدان می رود

درهفته اول این مسابقات تیم امید کاسپین قزوین میهمان گهر دورود خواهد بود.

این بازی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه در ورزشگاه تختی دورود برگزار خواهد شد.

سرمربی جدید تیم طرح و توسعه الوند معرفی شد

محسن خبیری سرمربی سال گذشته شهرداری ساوه بعد از کناره گیری سید مهدی ابطحی بعنوان سرمربی جدید تیم فوتسال طرح و توسعه الوند انتخاب شد.

نماینده استان در پایان هفته ششم لیگ برتر با سه امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

رقابت بانوان منجیان غریق استان به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد

در این مسابقات در ماده ۱۰۰ متر حمل آدمک مهنوش مهرنگار، طیبه شریفی و یگانه ربانی ها اول تا سوم شدند، در ماده۱۰۰ متر شنای با مانع یگانه ربانی ها، طیبه شریفی و مهرنوش شایسته مهر عناوین برتر را کسب کردند.

در رشته۱۰۰متر پای غواصی، طیبه شریفی، مهرنوش شایسته مهر و مهنوش مهرنگار اول تا سوم شدند.

قضاوت این دوره از مسابقات را فریبا نجفی، مینا حسینی، الناز یخچالیان بر عهده داشتند.

مسابقات نجات غریق بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی در استخر شهید رجایی برگزار شد.

تیم نجات غریق استان هم عازم مسابقات قهرمانی کشور خواهد شد.

جودوکاران استان ۲ برنز قهرمانی کشور را کسب کردند

در پایان رقابت های جودو قهرمانی کشور، سعید مرادی در منهای ۹۰ و رامین صفویه در منهای ۱۰۰ کیلوگرم به دو مقام سومی دست یافتند.

چهل و یکمین دوره رقابت های قهرمانی کشور به میزبانی شیراز برگزار شد.

مقام سوم ورزشکار استان در رقابت های بوچیا قهرمانی کشور

در پایان رقابت های قهرمانی کشور، شبنم نظری در کلاس BC۲ آزاد به مقام سوم دست یافت.

رقیه فلاح حسینی در کلاس BC۲ پنجم شد و شیما قلعه هم در کلاس Bc۳ در جایگاه ششم ایستاد.

اکرم سبکرو و مهری السادات رسولی بعنوان مربی و سرپرست تیم استان را همراهی کردند.

مسابقات قهرمانی کشوری جانبازان و معلولین در رشته بوچیا به میزبانی مشهدمقدس برگزار شد.