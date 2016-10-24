جایزه «پسر طلایی» اروپا به «رناتو سانچز» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «رناتو سانچز» بازیکن جوان تیم فوتبال بایرن مونیخ و تیم ملی پرتغال، موفق شد تا خود را به عنوان «پسر طلایی» اروپا معرفی کند.

این مهاجم ۱۹ ساله جایزه اش را در مراسم روز دوشنبه در «مونت کارلو» دریافت خواهد کرد اما پیش از این نام او به عنوان برنده این عنوان فاش شد.

«مارکوس راشفورد» از منچستریونایتد و «کینگزلی کومان» همبازی «سانچز» در بایرن مونیخ نیز دیگر کاندیدای دریافت این جایزه بودند. همچنین «جان لوئیجی دوناروما» دروازه بان جوان تیم فوتبال میلان، به عنوان تنها نماینده ایتالیایی، در فهرست ده بازیکن برتر جوان قرار دارد.

این جایزه که با رأی ۳۰ تن از روزنامه نگاران برتر اروپایی اهدا می شود، سال گذشته به «آنتونی مارسیال» مهاجم فرانسوی منچستریونایتد داده شد.

همچنین «وین رونی»، «ماریو بالوتلی»، «سرخیو آگوئرو» و «پل پوگبا» از جمله بازیکنانی هستند که در سالهای اخیر صاحب این عنوان شده اند.