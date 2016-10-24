نوزدهمین جشنواره قصه گویی فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از پیش از ظهر دوشنبه با حضور مربیان و اعضای مراکز کانون پرورش نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس آغاز به کار کرد.

در حاشیه این جشنواره که تا ۵ آبانماه در شیراز ادامه دارد، مدیرکل مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در این دوره از جشنواره که از ساعت ۸ و سی دقیقه دوشنبه سوم آبان ماه آغاز شد ۶۰ قصه برگزیده توسط قصه گویان به اجرا گذاشته می شود.

زهرا افتخاری با اعلام اینکه در پی انتشار فراخوان نوزدهمین جشنواره قصه گویی فارس ۲۱۰ قصه در قالب لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره فرستاده شد، بیان کرد: پس از پایان داوری ها که تا یکشنبه هفته جاری ادامه داشت، ۶۰ اثر انتخاب شد که طی سه روز با حضور داوران به اجرا گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ مربی مراکز کانون پرورش در نوزدهمین جشنواره قصه گویی فارس مشارکت دارند از حضور و قصه گویی ۱۷ پدربزرگ و مادربزرگ در این رویداد فرهنگی وهنری خبر داد.

افتخاری تمایز نوزدهمین جشنواره قصه گویی فارس با دوره های پیشین را حضور قصه گویان نوجوان در این رویداد عنوان کرد و افزود: ۷۰ نفر از اعضای نوجوان مراکز کانون پرورش فارس به همراه ۳۵ نفر از معلمان و دانشجویان که در بخش آزاد این جشنواره حضور دارند، به قصه گویی می پردازند.

مدیرکل مراکز کانون پرورش فارس هدف از برپایی جشنواره قصه گویی را ترویج آیین های فرهنگی و دیرینه قصه گویی میان خانواده ها دانست و تاکید کرد: همه ما نیاز داریم عناصر قصه گویی و راه های بیان قصه را فرا بگیریم، از این رو در نوزدهمین جشنواره قصه گویی که به مدت سه روز برپاست سه عنوان کارگاه تخصصی قصه گویی برای نخستین بار با مشارکت مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز با حضور استاد مرتضی خسرونژاد برای شرکت کنندگان و مربیان کانون پرورش فارس برگزار می شود.

وی در پایان از ایجاد نخستین باشگاه مادران قصه گو به منظور توانمندسازی مادران جوان و آشنایی خانواده ها با آیین های قصه گویی در استان فارس خبر داد.

گفتنی است: نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی فارس تا چهارشنبه ۵ آبان ماه جاری برپاست که در جریان آن صبح و بعد از ظهر قصه گویان برای حاضران به هنرنمایی می پردازند.