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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

سرپرست اداره دار القرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان:

سه هزار نفر درطرح «قرآن بخوانید جایزه بگیرید» در زنجان شرکت کردند

سه هزار نفر درطرح «قرآن بخوانید جایزه بگیرید» در زنجان شرکت کردند

زنجان-سرپرست اداره دار القرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان استقبال مردم از ایستگاه های قرآنی را بسیارعالی عنوان کردو گفت: دراین دهه بیش ازسه هزار نفردرطرح«قرآن بخوانید جایزه بگیرید»شرکت کردند.

حجت‌الاسلام علیرضا بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های قرآنی  در دهه محرم اشاره کردو افزود: طی این دهه ایستگاه های قرآنی توسط سازمان تبلیغات اسلامی در پنج مسجد استان زنجان برگزار شد. 

وی اظهار کرد: ایستگاه های قرآنی در حسینیه اعظم زنجان، زیبنبیه، ثار الله،  امامزاده و مسجد جامع برگزار شد. 

سرپرست اداره دار القرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان استقبال مردم از ایستگاه های قرآنی را بسیار عالی عنوان کردو گفت: خوشبختانه در این دهه بیش از سه هزارنفر در  طرح «قرآن بخوانید جایزه بگیرید» ایستگاههای قرآنی شرکت کردند. 

بهبودی تاکید کرد: سازمان درصدد این است که طرح ایستگاههای قرآنی را در مناسبت ها اجرا کند. 

وی  با بیان اینکه دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده است، یاد آورشد: باید برنامه ها و فعالیت های قرآنی در استان برای مقابله با ابزارهای نرم دشمن  به خوبی اجرا شود.

سرپرست اداره دار القرآن تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: باید حافظان قرآن کریم حضور بسیار فعال در توسعه فعالیت های قرآنی در جامعه داشته باشند و حافظان قرآن کریم زیادی در استان زنجان داریم که باید اینها شاگردان قرآنی تربیت کرده ودر ترویج فرهنگ قرآنی موثر باشند.

بهبودی تاکید کرد: زنجان شهر پایتخت شور و شعور حسینی است و باید شهر شور و شعور قرآنی باشد و معارف قرآنی به خوبی ترویج داده شود و جلسات قرآن کریم به خوبی توسط حافظان قرآن کریم برگزار شود.

کد مطلب 3804489

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