پیکر سومین مقنی قنات سبزوار کشف شد

حسن شاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفتمین روز از بروز حادثه ریزش قنات قدیمی روستای کسکن سبزوار با کمک نیروهای آتشنشانی و دو تن از مقنیهای حاضر در محل سومین پیکر بیجان مقنی محسن بنسبردی کشف شد.
وی ادامه داد: این جنازه در فاصله ۱۳۰ متری قنات اصلی شناسایی و به بیرون از چاه انتقال داده شد.
معاون فنی و عمرانی فرمانداری سبزوار افزود: پیکر دو تن دیگر از مقنیها به نام نارستانی که نسبت برادری با هم دارند هنوز مفقود است و برای شناسایی این مقنیها تاکنون تعداد ۴حلقه چاه بازگشایی شده است.
وی تصریح کرد: چاهها یکی پس از دیگری در حال بازگشایی هستند و هم اکنون سه دستگاه پمپاژ آب در مسیر چاهها در حال کار است که با کاهش آب موجود در این قنات امکان دسترسی به مفقودین آسانتر شده است.
شاد در ادامه گفت: در این عملیات یک اکیپ ویژه از آتش نشانان با دو مقنی کار شناسایی حفرههای این قنات را بر عهده دارند تا دو جنازه بعدی هر چه سریعتر کشف شوند.
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