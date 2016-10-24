قرص برنج هفت اصفهانی را به کام مرگ کشاند

علی سلیمانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسمومیت‌های ناشی از مواد شیمیایی یکی از دلایل مرگ و میر در سطح کشور و به ویژه استان اصفهان است، اظهار داشت: از این رو قرص برنج نیز یکی از انواع این مسمومیت‌هاست که در سال جاری نیز جان تعدادی از همشهریان را گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشخیص علت مرگ مسمومیت با قرص برنج هفت نفر بوده است، ابراز داشت: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها یک نفر بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان بیان داشت: شش نفر از فوتی‌های ناشی از مسمویت قرص برنج مرد و یک نفر زن بود.