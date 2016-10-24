قصه گویان پیام آوران صلح و دوستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خسرونژاد پیش از ظهر دوشنبه در آیین گشایش نوزدهمین جشنواره قصه گویی استان فارس که در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیراز در حال برگزاری است پیرامون نقش قصه گویی در برقراری صلح و دوستی در جهان امروز به سخنرانی پرداخت و گفت: قصه گویی این توانمندی را دارد که پلیدی ها را از انسان امروزین دور نماید.

وی جادوی قصه را در افسانه های ایرانی مورد اشاره قرار داد و گفت: نمونه اعجاز قصه در داستان های شهرزاد قصه گو به گونه ای است که از نظر روان کاوی و روان شناسی سابقه قصه درمانی را به گذشته های دور در ایران نشان می دهد.

خسرونژاد با اشاره به سایه گستردن جغد شوم جنگ بر مناطقی از دنیا موضوع صلح را مورد تاکید قرار داد و افزود: صلح درونی از صلح بیرونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با بیان اینکه جنگ افروزی ناشی از مشکلات درونی انسان هاست، ادامه داد: چنانچه انسان امروزین به سوی صلح درون برود، می تواند به صلح بیرونی امیدوار باشد.

رئیس مرکز مطالعات ادبیات کودک شیراز در ادامه به نقش قصه در ایجاد صلح درونی و برونی پرداخت و تصریح کرد: نمونه صلح درونی و بیرونی قصه های شهرزاد است که پادشاهی را که دچار بیماری روانی است به واسطه گوش سپردن به قصه درمان می کند.

خسرونژاد به مکتب روان درمانی با عنوان قصه درمانی اشاره و عنوان کرد: پژوهش‌های علمی تایید کرده که قصه ها می توانند در گستره ای بزرگ هم به صلح بیرونی منجر شوند.

وی خطاب به مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حاضر در نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی فارس بیان کرد: آنچه قصه گویان انجام می دهند پرورش نسلی است که در آینده قطعا دارای زندگی بهتری خواهند بود، به شرطی که همه ما به افسون و اعجاز قصه باور داشته باشیم.

این استاد دانشگاه شیراز تصریح کرد: چنانچه همه نقش خود را بشناسید در جای خود شهرزاد قصه گویید و توان قصه درمانی دردهای جامعه را دارید.

نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی فارس تا چهارشنبه 5 آبان ماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکریی کودکان و نوجوانان استان فارس برپاست.