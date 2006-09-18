كتاب "اسلام و مسيحيت در راه گفتگو" به روسي منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، "اسلام و مسيحيت در راه گفتمان" عنوان كتابي است كه به تازگي در مسكو منتشر شد و حاوي مقالاتي است كه در همايشي به همين نام در مسجد جامع مسكو برگزار شد .

نويسندگان اين مقالات، از روحانيون برجسته اسلام و مسيحيت و نيز دانشمندان و مذهب شناساني از روسيه بودند.

شيخ راوي عين الدين، دبير شوراي مفتيان روسيه در مقاله خود مي نويسد: بايد بدانيم بدون صلح بين مذاهب، صلح بين ملتها هدفي دست نيافتني خواهد بود.

"فريد اسدولين" دبير مركز تحليلي- اطلاع رساني شوراي مفتيان روسيه تأكيد كرد: مسامحه و احترام مسلمانان نسبت به "مردم اهل كتاب"، پيش از هر چيز ريشه در تعليمات قرآني و سنت پيامبر اكرم حضرت محمد (ص) دارد.



