ایوانف:روسیه آماده روابط جدید با آمریکا پس از انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ایوانف» رئیس دفتر سابق دولت روسیه، نماینده ویژه رئیس جمهور در حفاظت از محیط زیست، بوم شناسی و حمل و نقل، گفت: روسیه آماده است پس از انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر در آمریکا، با این کشور روابط جدیدی را شروع کند.

وی گفت: ما همواره آماده ایجاد روابط معقول و واقعی بوده ایم و تا دو هفته آینده که پایان کمپین انتخاباتی آمریکا خواهد بود صبر می کنیم.

ایوانف در ادامه با رد اتهامات واشنگتن علیه مسکو مبنی بر نقش روسیه در نفوذ به رایانامه های کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا، گفت: چنین اتهاماتی فقط در صورت ارائه مدرک درست بوده و در غیر این صورت سخنانی پوچ و فرافکنانه است.

وی در ادامه با اشاره به ایراد الفاظ بزرگنمایانه علیه ارتش روسیه افزود: امیدوارم که به زبان آوردن اینگونه سخنان یک نوع تهدید نباشد. معتقدم زمانی که درباره تسلیحات هسته ای و احتمال بروز جنگ سوم جهانی سخن می گوئیم، باید بسیار محتاط بوده و سریع به سوی جنگ واقعی نرویم. در عین حال صحبت از جنگ سرد، جنگ اطلاعاتی و جنگ تسلیحاتی یک واقعیت بوده و هر روز آنرا شنیده و مشاهده می کنیم.