تشییع پیکر شهید «حسن عبدالوند» در شهرستان ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر شهید حسن عبدالوند از شهدای حمله تروریستی داعش به نیروگاه برق استان کرکوک عراق امروز دوشنبه در شهر ازنا تشییع و در روستای دولت آباد خاکسپاری شد.

مراسم تشییع و خاک‌سپاری شهید عبدالوند با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

پیکر مطهر شهید دیروز ساعت پنج صبح تحویل بنیاد شهید شهرستان ازنا شد و امروز بر دستان مردم ولایتمدار این شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید حسن عبدالوند تکنسین نیروگاه برق کرکوک بود که در عملیات تروریستی داعش به شهادت رسید.