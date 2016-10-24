داعش در صدد ایجاد خلافت در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رشد»، ژنرال «جان نیکلسون»، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت: داعش قصد دارد خلافت خراسان را در افغانستان به وجود آورد.

جان نیکلسون در ادامه افزود: تروریست هایی از ازبکستان و پاکستان به گروه تروریستی داعش پیوسته اند.

وی در ادامه اعلام کرد: مرز افغانستان با پاکستان از نظر امنیتی شکننده است به طوری که عناصر طالبان پاکستان، تروریست های شبکه حقانی و داعشی ها به راحتی به دو کشور تردد می کنند.

فرمانده نیروهای آمریکایی تاکید کرد: گروه طالبان و شبکه حقانی از پناهگاه های امنی در پاکستان برخوردار هستند و از آن پناهگاه ها به نیروهای امنیتی افغانستان حمله می کنند.

وی خواستار افزایش پاسگاه های امنیتی در مرز افغانستان با پاکستان و نیز هماهنگی نیروهای امنیتی دو کشور برای مبارزه با گروه های تروریستی شد.