طرح پاکسازی و مقابله با خرده فروشان مواد مخدر در شفت اجرا شد

سرهنگ علی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس گزارشات مردمی و بررسی های انجام شده و هماهنگی با مراجع قضایی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همراهی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان طرح پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر را اجرا کردند.

وی با بیان اینکه این طرح با محوریت یکی از روستاهای شهرستان شفت اجرا شده است، افزود: در راستای این طرح مأموران در چهار عملیات، موفق به دستگیری هشت نفر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شفت گفت: در این عملیات ها یک کیلو و ۶۲۱ گرم از انواع مواد مخدر تریاک و مشتقات آن کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه در همین خصوص دو دستگاه خودرو متعلق به متهمان نیز توقیف و به پارکینگ انتقال یافت، خاطرنشان کرد: متهمان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ صداقت ضمن قدردانی از همکاری مردم شهرستان در اجرای موفقیت آمیز طرح پاکسازی نقاط آلوده، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را با فوریت های پلیسی ۱۱۰ شهرستان شفت درمیان بگذارند.