به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیت ظهر دوشنبه در مراسم نمادین انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دخترانه روغنی زنجانی افزود: اولین مرتبهای که در سال ۷۸ برنامه گفتوگوی ملی جوان را در مدارس شروع کردیم تقریبا در همه دبیرستانهای استان این برنامه برگزار شدو خروجی خوبی را هم به دنبال داشت.
وی اظهار کرد: همه دانشآموزان در این برنامه حضور داشتند و محصول این مشارکت برنامههایی بود که در سازمان ملی جوانان مطرح و اجرا شد.
فرماندار زنجان گفت: تلقی از آموزش و پرورش این نیست که تنها به بعد آموزش بپردازد.
بیات با بیان اینکه ما در بخش مهارتآموزی دچار غفلت هستیم، گفت: مهارت اجتماعی مردم، دانشآموزان و دانشجویان نیازمند تجدیدنظر است و بسیاری از اقداماتی که باید از مدارس شروع، در دبیرستانها شکوفا و در دانشگاهها به کمال برسد مورد غفلت قرا گرفته است.
وی گفت: در بحث تربیت اجتماعی و سیاسی، مهارتهای زندگی و سواد اجتماعی و سیاسی باید در برنامههای خود تجدیدنظری داشته باشیم.
فرماندار زنجان تاکید کرد: تعمیق و تقویت مشارکتجویی و مسئولیتپذیری از دیگر اهداف شوراهای دانشآموزی است و متاسفانه در جامعه امروز توجه چندانی به بحث مسئولیتپذیری و مشارکتپذیری نمیشود و مدرسه یک پادگان نیست بلکه محلی برای آموزش سیاسی، اجتماعی و تخصصی است که شوراهای دانشآموزی میتوانند در این امر پیش قدم باشند.
بیات با بیان اینکه نهادهای مدنی و اجتماعی میتوانند بذر این نهال را در مدارس و جامعه بکارند، خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان برای تحقق اهداف و برنامهریزیهای تدوین شده خود نیازمند یاری آموزش و پرورش است و در این راستا به منظور ایجاد محیط گفتوگو هر هفته بازدیدهایی از مدارس خواهیم داشت.
فرماندار زنجان گفت: بسیاری از مواقع یک مدیر برنامهای اجرا میکند که در راستای خواستههای مردم نیست.
بیات یاد آورشد: هر انسانی در تمام لحظات زندگی خود در مسیر انتخاب است و امروز انتخابات شورای دانش آموزی است اما تمام مراحل زندگی به نوعی انتخاب است و صحنهها و لحظات زندگی صحنهها و لحظات انتخاب هستند.
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