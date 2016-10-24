ایران از امروز قربانی تغییرات اقلیم است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در مراسم روز جهانی اقدام برای آب و هوا، اظهارداشت: مقدمات بحث تغییر اقلیم را همه می دانیم و دیگر باید به واقعیت ها بپردازیم. جمهوری اسلامی ایران به ویژه در سه سال اخیر گام های استواری را در این زمینه برداشته است، گرچه عقب ماندگی ها زیاد و مشکلات کشور خیلی زیاد است، اما در جهت همراهی با توافق پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توانسته ایم یک همگرایی بین اهداف ملی و بین المللی به وجود بیاوریم.

وی افزود: در سیاست های کلی مربوط به اصلاح الگوی مصرف موضوع اصلاح الگوی مصرف انرژی به صراحت با یک شاخص ۵۰ درصد عنوان شده است و به طور مشخص در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع محیط زیست هم به موضوع تغییر اقلیم پرداخته شده که نشان می دهد یک جهت گیری عالی در درون کشور شکل گرفته است.

ابتکار تاکید کرد: از همان سال اول شروع کردیم به تنظیم مشارکت ایران در کاهش انتشار و هدف گذاری که شد بسیار واقع بینانه و خوب است ما اعلام کردیم چهار درصد غیرمشروط و مجموعا ۱۲ درصد مشروط کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را خواهیم داشت.

معاون رئیس جمهوری اعلام کرد: ما در شکل گیری توافق پاریس نقش عمده ای داشتیم و این را رئیس جمهور فرانسه هم عنوان و از نقش سازنده ایران تشکر کرد. علاوه بر این از زمانی که توافق شکل گرفت ما همه فرایندهای لازم را طی کردیم و توافق پاریس الان در مجلس است و برای نمونه همه دستگاه هایی که از منابع عمومی استفاده می کنند باید طی دو سال ۲۰ درصد از وقت خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند.

ابتکار تصریح کرد: اینکه گفته شده در توافقنامه پاریس تحریم ها و جریمه های پیش بینی شده یا اینکه بخواهند ترس و واهمه ای از توافق پاریس ایجاد کنند گرچه مدیران مربوطه اشاره کردند، اما لازم است من هم این موضوع را تکذیب و اعلام کنم این تعهدات را خود ما برای خودمان تعیین کرده ایم و در راستای منافع، سیاست ها و راهبردهای ما است و پیشگامی در این زمینه یکی از رویکردهایی است که دنبال می کنیم.

وی هشدار داد: اگر توافق نامه پاریس از جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به لحاظ بهداشتی، اقتصادی و همراهی با جامعه جهانی مهم است، اما بعد دوم آن که سازگاری با اثرات تغییر اقلیم باشد هم خیلی اهمیت دارد زیرا ایران نه در آینده که همین امروز هم قربانی اثرات تغییر اقلیم است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: امروز به طور متوسط در کشور یک و نیم درجه سلسیوس و در برخی استان ها تا ۳ درجه سلسیوس افزایش دما داشته ایم. با وجود اینکه سال گذشته سال ال نینو بود و شرایط استثنایی بارندگی پیش بینی می شد در فلات مرکزی کماکان شاهد کم بارشی بودیم.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی به موضوع توجه نشده است، گفت: نیازمند تغییر و تحول جدی در بخش کشاورزی هستیم البته کارهای خوبی انجام شده و گام های خوبی هم برداشته شده، اما نیازمند فناوری روز دنیا هستیم. دولت در این زمینه ها گام های خوبی برداشته، اما تحلیل و ارزیابی من و بسیاری کارشناسان دیگر این است که باید موضوع را جدی تر بگیریم؛ چراکه تهدید مربوط به آینده نیست و از هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنیم.

ابتکار با تاکید بر اینکه باید حقوق کشورمان را در مواجهه با این مسئله در نظر بگیریم، ابراز امیدواری کرد: امیدواریم که کشور ما با اقدام مجلس هر چه سریعتر به توافق پاریس بپیوندد و حضور موثری در COP۲۲ داشته باشیم.