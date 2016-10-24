به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، اصغر مطهری اظهار کرد: در این سرشماری وحوش پارک‌های ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو و مناطق حفاظت‌شده گلیل و سرانی، قرخود، سالوک، ساریگل و پناهگاه حیات‌وحش میاندشت سرشماری خواهند شد.

مطهری افزود: این برنامه سرشماری با حضور ۱۵ تا ۲۰ اکیپ از محیط بانان و کارشناسان و همیاران و با روش مشاهده مستقیم برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف از انجام سرشماری برآورد نسبی از جمعیت حیات‌وحش مناطق است که پس از پایان سرشماری و جمع‌بندی و تحلیل نهایی از نتایج به‌دست‌آمده به‌منظور برنامه‌ریزی جهت مدیریت بهترمناطق و حفاظت از حیات‌وحش مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

از عمده‌ترین گونه‌های جانوری خراسان شمالی می‌توان به قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، آهو، کفتار، روباه، شغال، خرگوش، تشی، انواع گربه‌های وحشی، سمور و سنجاب و پرندگانی مانند کبک، تیهو، سیاه سینه، انواع کبوتر و انواع پرندگان شکاری اشاره کرد.