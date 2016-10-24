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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

سرشماری پاییزه حیات‌وحش در خراسان شمالی آغاز شد

سرشماری پاییزه حیات‌وحش در خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد-مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی گفت: سرشماری پاییزه حیات‌وحش استان از هفته جاری در مناطق تحت مدیریت این سازمان آغازشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی، اصغر مطهری اظهار کرد: در این سرشماری وحوش پارک‌های ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو و مناطق حفاظت‌شده گلیل و سرانی، قرخود، سالوک، ساریگل و پناهگاه حیات‌وحش میاندشت سرشماری خواهند شد.

مطهری افزود: این برنامه سرشماری با حضور ۱۵ تا ۲۰ اکیپ از محیط بانان و کارشناسان و همیاران و با روش مشاهده مستقیم برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف از انجام سرشماری برآورد نسبی از جمعیت حیات‌وحش مناطق است که پس از پایان سرشماری و جمع‌بندی و تحلیل نهایی از نتایج به‌دست‌آمده به‌منظور برنامه‌ریزی جهت مدیریت بهترمناطق و حفاظت از حیات‌وحش مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

از عمده‌ترین گونه‌های جانوری خراسان شمالی می‌توان به قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، آهو، کفتار، روباه، شغال، خرگوش، تشی، انواع گربه‌های وحشی، سمور و سنجاب و پرندگانی مانند کبک، تیهو، سیاه سینه، انواع کبوتر و انواع پرندگان شکاری اشاره کرد.

کد مطلب 3804652

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