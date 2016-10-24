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۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

مدیر عامل سازمان آتش نشانی خرم آباد خبر داد؛

واژگونی تریلی اسکانیا در منطقه «کهریز» خرم‌آباد

واژگونی تریلی اسکانیا در منطقه «کهریز» خرم‌آباد

خرم آباد- مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد از واژگونی تریلی اسکانیا در منطقه «کهریز» این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل اله رشیدی در این رابطه اظهار داشت: شب گذشته ساعت ۲۳:۰۰ خبر واژگونی تریلی کشنده اسکانیا در محور خرم آباد منطقه مسکونی کهریز اعلام شد.

وی با بیان اینکه در این راستا ماموران ایستگاه حضرت رسول(ص) و ایستگاه امداد و نجات سازمان آتش نشانی بلافاصله در محل حاضر شدند گفت: ماموران آتش نشانی با کمک اهالی منطقه راننده مصدوم را از کابین خارج و تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ دادند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد ادامه داد: با توجه به واژگونی وسیله نقلیه و جاری شدن گازوئیل در سطح جاده و لغزندگی به وجود آمده احتمال برخورد وسایط نقلیه در حال عبور در موقعیت حادثه و همجواری با منطقه مسکونی، ماموران آتش نشانی ضمن ایمن سازی تریلی حادثه دیده و محل، اقدام به بریدن گاردریل های تخریب شده بر اثر واژگونی خودرو کرده و از مسدود شدن جاده جلوگیری کردند.

کد مطلب 3804660

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