به گزارش خبرگزاری مهر، فضل اله رشیدی در این رابطه اظهار داشت: شب گذشته ساعت ۲۳:۰۰ خبر واژگونی تریلی کشنده اسکانیا در محور خرم آباد منطقه مسکونی کهریز اعلام شد.

وی با بیان اینکه در این راستا ماموران ایستگاه حضرت رسول(ص) و ایستگاه امداد و نجات سازمان آتش نشانی بلافاصله در محل حاضر شدند گفت: ماموران آتش نشانی با کمک اهالی منطقه راننده مصدوم را از کابین خارج و تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ دادند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد ادامه داد: با توجه به واژگونی وسیله نقلیه و جاری شدن گازوئیل در سطح جاده و لغزندگی به وجود آمده احتمال برخورد وسایط نقلیه در حال عبور در موقعیت حادثه و همجواری با منطقه مسکونی، ماموران آتش نشانی ضمن ایمن سازی تریلی حادثه دیده و محل، اقدام به بریدن گاردریل های تخریب شده بر اثر واژگونی خودرو کرده و از مسدود شدن جاده جلوگیری کردند.